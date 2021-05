DESCENSO DE OCUPACIÓN

La ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos porteños con pacientes con Covid-19 comenzó a descender esta semana y ayer estaba en 75,4%. Según los reportes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el martes había 446 camas ocupadas de un total de 550, lo que representaba un 81% de la ocupación de las UTI y desde ese día que fue el pico, comenzó a descender. Así, y siempre según los reportes oficiales, el miércoles la ocupación de camas bajó a 429 pacientes internados (78%); el jueves a 423 (76,9%), y ayer a 415 (75,4%). En tanto, de las 1.500 camas destinadas a internación con pacientes en estado moderado, hasta el momento había ocupadas 718 (47,8%), y de las 5.000 para estado leve, 567 (11,3%). En las últimas horas se reportaron 3.112 nuevos contagios y 37 muertes, y desde el inicio del brote, en marzo del año pasado, suman 407.871 las personas contagiadas, 9.449 las fallecidas, y 354.599 las recuperadas.

APERTURA "PARCIAL"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció este sábado que a partir del próximo lunes la actividad comercial e industrial tendrá "una apertura parcial para mantener el equilibrio entre la salud y el sostenimiento productivo". Además, anunció la puesta en marcha de programas de asistencia económica con "una inversión de más de $3.000 millones", de los cuales $1.400 millones se destinarán a la asistencia directa y $1.600 en el tema impositivo. Respecto de la educación, el gobernador afirmó que "el dictado de clases será virtual y a distancia según lo requiera la circunstancia", dado que el tema sanitario hoy se "impone sobre la educación". En ese marco, Perotti aseguró que desea "más que nadie que estas restricciones lleguen a su fin", pero "sólo podrá ocurrir si los riesgos sanitarios bajan".

EN CAÍDA LIBRE

La venta de dólar ahorro continúa en caída libre ante del cepo cambiario y la crisis económica, ya que sólo en abril unas 307 mil personas compraron billetes, es decir, unos 56 mil menos que el mes previo. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Banco Central, las "personas humanas" compraron para atesoramiento unos US$ 46 millones, lo cual representó una merma de US$ 13 millones frente a marzo. El reporte de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria precisó en cuanto a la cantidad de operadores, que unos 307 mil individuos compraron billetes. Ello significó una disminución de 56 mil personas frente al registro del mes anterior. A su vez, unos 40 mil individuos vendieron, lo que resultó compras y ventas per cápita de US$ 183 y US$ 250, respectivamente.

TOLERANCIA CERO

La tolerancia cero de alcohol al volante comenzó a regir ayer en el partido bonaerense de Tigre, ante lo cual habrá refuerzo en los controles de tránsito para garantizar el cumplimiento. Desde las 00:00 de este sábado entró en vigencia la normativa impulsada y promulgada por el intendente local, Julio Zamora. Además, se dispuso un refuerzo en los controles de tránsito para garantizar su cumplimiento. El decreto prohíbe la concentración de alcohol en sangre -más de 0 gramo de alcohol por litro de sangre- para quienes conducen cualquier tipo de vehículo a motor en la vía pública. En el caso de que se compruebe que el conductor ha tiene alcohol en sangre y/o conduzca bajo los efectos de drogas o estupefacientes y/o lo haga con impedimentos físicos que dificulten la conducción, el personal a cargo del operativo podrá labrar una multa y/o inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de los mismos. En ese caso se deberá retener la licencia habilitante conforme lo determine el juez interviniente.