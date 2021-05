Preparan una canasta con 120 productos básicos a precios congelados

Comprende alimentos, bebidas y productos de higiene personal. El Gobierno busca que también llegue a comercios de cercanía, no solo supermercados. El Gobierno nacional negocia con grandes empresas el lanzamiento una canasta de 120 productos básicos a precios congelados para los primeros días de junio, como medida para garantizar el acceso a alimentos a un valor accesible. En este sentido, la nueva lista comprende alimentos, bebidas y productos de higiene personal que tendrán sus precios freezados por seis meses y se sumará al programa de Precios Cuidados. La iniciativa tiene como objetivo que la canasta sea acotada, con menos de la cuarta parte de productos que Precios Cuidados, pero no por eso menos representativa del consumo local y básico. El segundo aspecto central del plan es que llegue a los comercios de cercanía como almacenes, autoservicios, mercados gestionados por personas de nacionalidad china, y de ese modo se garantice la distribución al comercio de barrio. En tercer lugar, se trabaja sobre un listado que tendrá precios congelados por 180 días y, además, el valor del producto estará impreso en la etiqueta a modo que no se generen distorsiones y se respete el programa. Respecto a este último punto, en un principio las empresas plantearon al Gobierno nacional dificultades de costos y tiempos de implementación, pero finalmente se avanzó en la negociación y se logró el acuerdo. En tanto, se estima que la medida sea anunciada antes que concluya el acuerdo de Precios Máximos, el próximo 8 de junio. Mientras, se ultiman los detalles con las empresas que participarán que forman parte de Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios. Por otra parte, en la última semana se avanzó en la implementación de la Ley de Góndolas, y entró en vigencia la obligatoriedad para los supermercados de señalizar en la góndola el producto de menor valor de cada categoría. De acuerdo con las recorridas que realizó la Secretaría de Comercio Interior, esta señalización con una cartelería destacada del producto de menor precio por unidad de medida ya empezó a verse en las góndolas. Asimismo, a través de un acuerdo con asociaciones empresarias de la industria láctea se amplió la oferta de productos lácteos en el programa Precios Cuidados, por lo que se sumarán en junio 32 nuevos ítems de ese rubro.

Se estima que la medida sea anunciada antes que concluya el acuerdo de Precios Máximos, el próximo 8 de junio.



Preparan una canasta con 120 productos básicos a precios congelados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar