El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, anticipó que la semana próxima se empieza a citar para vacunar a ciudadanos de 18 a 40 años con enfermedades previas. El anuncio se fundamenta en una importante cantidad de vacunas que arriban a nuestro País, para luego distribuirse en las distintas postas de vacunación. Al respecto, el médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, expresó: "Pronto comenzamos a vacunar a personas de 50 años sin factores de riesgo". Romano recorre periódicamente las postas de vacunación locales, donde en las últimas 48 horas arribaron 5700 vacunas. "Estamos preparando al equipo para exigir al máximo la capacidad de nuestros vacunatorios. Es una carrera contra reloj. Debemos seguir cuidándonos, extremando las medidas mientras ganamos tiempo vacunando a más vecinos y vecinas", señaló. Desde el Gobierno Nacional, la Ministra de Salud confirmó que este lunes, en un avión cargo, llegan al País 2.148.000 dosis de AstraZeneca, cuya sustancia se produjo en la Argentina. Precisamente en México, todavía hay más de 20 millones de dosis por terminar. "Tenemos contacto directo con las autoridades sanitarias, quienes nos adelantaron que se prepara un nuevo vuelo a Moscú para buscar Sputnik V. Habrá otras 800.000 vacunas provenientes de México para la semana que viene. Confiamos en que el flujo de las dosis de Oxford-AstraZeneca, producto del acuerdo Argentina-México, será constante durante el mes de junio. Estimamos que no menos de tres millones y medios de dosis llegarán al País en las próximas semanas. Si a eso le sumamos que a mediados de mes vendrán dos millones de dosis de la vacuna china de Sinopharm, confiamos en poder aumentar considerablemente la entrega turnos, para seguir inmunizando a nuestra Comunidad y así evitar las consecuencias más nocivas del virus" declaró el Dr. Romano, quien para finalizar puso en relieve la importancia de las medidas preventivas que hacen a las restricciones en la circulación. "Las restricciones actuales son las mismas que adoptaron otros países, y constituyen un paso fundamental para que no colapse el sistema sanitario, mientras seguimos avanzando con la vacunación. Cuando una persona recibe la primera dosis, a las tres semanas aproximadamente, queda protegida en más de un 90 por ciento frente a un cuadro de mayor gravedad del coronavirus, que pudiera derivar en una internación. Es una forma de cerrarle el camino al virus, ya que sólo se contagia menos del uno por ciento de los vacunados. El fin de la pandemia está cada vez más cerca. Juntos, codo a codo, vamos a superarla" concluyó.

Mientras llegan más vacunas, no se detiene la inscripción de más vecinos para recibir la dosis.



