Romina Carrizo y Soledad Alonso se reunieron con vecinos de Cardales

La concejala del PJ-Frente de Todos Romina Carrizo y Soledad Alonso se reunieron de forma virtual con vecinos de la zona de Cardales, representantes de los barrios linderos al proyecto urbanístico denominado "Cardales Chico" que se está tratando en comisiones del Concejo Deliberante. Las legisladoras se reunieron con vecinos de los barrios Alto Los Cardales, Parque Natura y Barrio San Jorge, quienes expusieron las distintas problemáticas y cuestionamientos con respecto al desarrollo del plan inmobiliario denominado "Cardales Chico", fundamentalmente por la magnitud que supone en materia de viviendas unifamiliares. En el encuentro promovido por la Concejala Romina Carrizo, debatieron sobre el proyecto inmobiliario que, en caso de ser llevado adelante, debería traer aparejado el trazo apropiado y posterior consolidación de los servicios adecuados para satisfacer el desarrollo urbanístico sin perjudicar a los vecinos que hace muchos años están en la zona y reclaman por el funcionamiento deficiente de los servicios de energía eléctrica, ausencia de obras hidráulicas, desagües pluviales y cloacales. La situación preocupa a los vecinos hace mucho, pues requiere un cambio de zonificación para ser viable. Reclaman que no les ha sido informado según lo estipulado por la Ley de Hábitat, ni es claro cual es el beneficio para la comunidad de Campana. "En nuestra ciudad existe un déficit habitacional y nadie se opone a que existan desarrollos inmobiliarios que fomenten la vivienda, pero esto se debe gestionar de forma organizada y como corresponde, no como se viene haciendo hace varios años, a solicitud de desarrolladores privados -incluso foráneos- como regla y no como una excepción que entienda los fundamentos de por qué se debería modificar la zonificación" explicó Romina Carrizo, y continuó: "Los vecinos y vecinas de nuestra ciudad merecen ser partícipes activos de la gestión y proyección del crecimiento residencial de Campana con perspectiva a futuro y la prestación de servicios públicos de la mejor calidad posible". Los vecinos manifestaron haber pedido al intendente Sebastián Abella reunirse en reiteradas ocasiones, sin obtener una respuesta. La Concejala Romina Carrizo presentó la solicitud en el Honorable Concejo Deliberante para que ingrese en la próxima sesión, argumentando que cualquier proyecto urbanístico que se desarrolle debería primero ser sometido a una audiencia pública como requisito previo. La diputada provincial por el Frente de Todos Soledad Alonso participó del encuentro, y se dispuso a tratar el acercamiento a los diferentes ministerios de la provincia de Buenos Aires, en virtud de lograr un mejor entendimiento acerca de la propuesta y si se corresponde con lo dispuesto por la Ley de Hábitat. La edil señaló: "Se trata de un negocio inmobiliario que beneficiará a unos pocos y afecta a muchos vecinos que ya viven en la zona hace años. Debemos investigar esto y contrastarlo con lo que promueve el Código de Ordenamiento Urbano para que en estos casos siempre se trate antes mediante audiencia pública. La municipalidad no puede ser una inmobiliaria" "Nos comprometimos a estar informadas y conectadas en virtud de esta cuestión, porque es una situación que realmente alarma a los vecinos por la cantidad de veces que desde el ejecutivo se promueve el recambio de zonificaciones sin pensar el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad a con una mirada a mediano y largo plazo" finalizó la diputada Alonso.

Las legisladoras se reunieron con vecinos de los barrios Alto Los Cardales, Parque Natura y San Jorge.





La concejala del PJ-Frente de Todos Romina Carrizo y Soledad Alonso se reunieron de forma virtual con vecinos de la zona de Cardales.



Romina Carrizo y Soledad Alonso se reunieron con vecinos de Cardales

