Si graficáramos nuestra realidad hoy como sociedad en una mesa, tendríamos por un lado el tema educación, que como sabemos por múltiples informes internacionales de Unesco, Banco Mundial y otros, su intermitencia y peor aún la ausencia de las clases conllevan a un retraso inconmensurable de la población infantil y juvenil. La llamada "pobreza educativa" y también con gravísimos resultados de sociabilización. Por otro lado, tenemos el tema trabajo donde las posibilidades de quienes lo poseen (sean empleados o cuentapropistas) si no están dentro de los catalogados de esenciales, son limitadas o al menos bastante erráticas. La consecuencia lógica es como sabemos la incapacidad de generar recursos genuinos y no dependientes del estado. La tercera pata de esta mesa imaginaria es la vacunación. La incertidumbre social y el miedo al virus llevan a la sociedad a una parálisis poco constructiva en cualquier término que se la analice. Una sociedad paralizada involuciona, no crece, se pauperiza rápidamente. Y la pata faltante serían las medidas y acciones creativas, inclusivas y de bien común que dependen del poder central de la República. Pensar lo nuevo es pensar de nuevo. La inclusión no es solo atinente a los sectores más postergados socioeconómicamente, sino que atraviesa a todo el espectro social de clase media también. Ese sector que se sostiene sin ayuda del Estado, pero que tampoco puede ejercer su derecho a trabajar y generar sus propios recursos. Así como también les está vedado el derecho a la educación y por circunstancias no muy concretas ni muy claras también el derecho a la salud, se les niega el derecho a trabajar. La inclusión es para todos y en todos los aspectos. La eterna espera de la vacunación desestabilizaría hasta la sociedad más desarrollada. La situación actual impone que se llegue al equilibrio tan merecido por nuestra sociedad. Sergio Roses Contacto: espacioplural@outlook.com

A la mesa le falta una pata

