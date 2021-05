» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 30/may/2021 de La Auténtica Defensa. Los médicos de terapia intensiva (o intensivistas) en el foco por el Covid

"El trabajo que tenemos es demoledor", "No es el momento para que las cervecerías estén llenas" dice el Dr. Adolfo Cartelli, intensivista del Sanatorio de la UOM de Campana. Uno de los factores críticos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID es la disponibilidad de camas de terapia intensiva con respirador y el personal medico especializado en esa función. El Dr. Adolfo Cartelli que se describe asimismo como "un viejo intensivista o un intensivista viejo" , trata de suavizar así la grave situación creada por el COVID y el stress laboral por la que pasan los equipos de profesionales de la salud de terapia intensiva, los intensivistas. Desde el año pasado Cartelli se desempeña en esta área, en el Sanatorio Vandor de la UOM de Campana, luego de una trayectoria que lo llevó a distintos efectores de salud de la zona y de otras más alejadas. "El trabajo que tenemos es demoledor, a veces hacemos jornadas de 14 horas, haciendo un poco de todo en el Sanatorio, ventilando pacientes, haciendo la recorrida en Terapia y en Aislamiento, también tareas administrativas etc.", explicó el profesional. "También cumplo guardias de terapia intensiva, había creído que a esta altura no las haría mas, pero la gente necesita de nosotros. Participo a veces de reuniones del Comité de Crisis COVID de Campana, en ese sentido es decepcionante ver que la Municipalidad no lo hace y que por otro lado tampoco había contabilizado bien la cantidad de contagios, les faltaron cerca de mil en un momento" consignó el Dr. Cartelli. Sobre el personal de salud del Sanatorio de la UOM, Cartelli afirma que "mi gente trabaja en guardias de 24 horas, ya que es difícil conseguir recursos humanos, estoy orgulloso de nuestro equipo integrado por los Dres. Jesús Barrios, Jorge García, Susana Rapisarda, Alan Ferreira y Rudson de Andrade". "Con los que hay que sacarse el sombrero es con el personal de enfermería, que está diariamente en la trinchera y trabaja de una manera formidable. Los familiares de alguna persona que fallece, nos reclama a nosotros" remarcó el doctor. "Las medidas de aislamiento son la única forma de controlar la pandemia, aunque alguna gente parece no comprenderlo, incluso con el tema del barbijo que lo usan mal, sin tapar la nariz o en el mentón, aunque para esto todos tienen una excusa. También se ve una falta de control de parte de la Municipalidad de Campana, en línea con lo que hizo Rodríguez Larreta en CABA, que judicializó las clases presenciales, es una locura" se queja Cartelli. Sobre la falta de controles el Dr. Cartelli asegura que "una noche después de haber estado de guardia en el Sanatorio de la UOM, me llevan a ver lo que era una cervecería en el centro. Estaba llena, una multitud de gente, todos divertidos, sin barbijo. No es el momento para esto, las medidas de aislamiento deben ser más estrictas y prolongadas" expresó. "Después, los familiares de alguna persona que fallece, nos reclama a nosotros los médicos, y es muy doloroso. La familia nos dice pero cómo puede ser que se murió si estaba bien, falta concientización, a veces se sale sin barbijo y hay contagios intrafamiliares. Debe haber una información clara por parte de la Municipalidad en cuanto a cantidad de contagios y capacidad de camas de terapia en el Hospital San José y en los otros efectores para tener una idea precisa" precisó Cartelli. El respirador no hace milagros "Yo tengo las dos dosis de la Sputnik por ser personal de salud y además soy de riesgo también" continúa Cartelli. "Las vacunas son esenciales para ganarle la batalla al COVID y en ese sentido habría que preguntarles a los antivacunas cómo es que ahora no hay sarampión, parálisis infantil y viruela por ejemplo, ¿cómo se logró esto? La respuesta es con vacunas. Esta enfermedad es muy grave, vemos tomografías de pacientes comprometidos que parece que tuvieran pulmones de piedra y el respirador no hace milagros, estos pacientes terminan muriendo y eso se hubiera solucionado con una vacuna" lamentó el médico. "Hay un porcentaje de la población de Campana que aun no se anotó para vacunarse contra el COVID, deben tomar conciencia de esto y hacerlo" finalizó el Dr. Cartelli.











Por Arturo Remedi

