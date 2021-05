Frente Grande en Campana, nuestro segundo aniversario

P U B L I C







Gustavo Parravicini El 31 de mayo se cumplen dos años de la apertura de nuestro local en Jean Jaures, y de la asunción de las actuales autoridades, culminación de un proyecto que llevaba tiempo atrás y se materializó ese día. Además de personalidades políticas a nivel local, amigos, militantes, y la presencia de Carlos Raimundi, hoy embajador en la OEA, abrimos nuestras puertas, con la convicción de cambiar la realidad adversa de muchos vecinos campanenses. La historia del Frente Grande a nivel nacional se remonta al 27 de abril de 1993 en el famoso café Tortoni, donde Carlos "Chacho" Álvarez, Germán Abdala, Darío Alessandro, Luis Brunati, Juan Pablo Cafiero, Franco Caviglia, Moisés Fontela y José "Conde" Ramos hacen la presentación formal del Frente Grande, que tiene entre sus principios fundantes la redistribución de las riquezas, la calidad de las instituciones, la justicia social y la inclusión. Se procuraba en aquél proyecto rescatar las mejores tradiciones nacionales y populares y luchar contra la reacción neoliberal en la economía y en la política, cuyo máximo exponente en ese entonces era Carlos Menem. El Frente Grande se encuentra dentro del Frente de Todos, y en la actualidad, a nivel nacional nuestro Presidente Mario Secco, continua con los principios que originaron nuestro partido, y en la provincia de Buenos Aires, la presidencia está a cargo de Susana González, siendo nuestro vicepresidente Carlos Raimundi. Como organización política, el Frente Grande en Campana, ha sido afectado como la sociedad toda por los efectos de la pandemia del COVID 19, acotando nuestro caminar de manera presencial, ya que hemos adherido a las recomendaciones de cuidado, aislamiento, distancia social, que el gobierno nacional propuso desde el principio, no obstante, no nos hemos quedado quietos, no nos hemos confundido y hemos seguido marcado una diferencia ideológica, aun desde la virtualidad, que tiene un único fin: el rescate de nuestra soberanía como personas, primero, para luego avanzar en barrios, y ciudades, tocando los temas, y trabajando en aquellas cosas que pueden modificar un poco la realidad tan cruda que vivimos la mayoría de los argentinos. Como espacio político, hemos abordado temáticas, donde creemos que el estado local, no ha avanzado, o no tiene políticas públicas claras para cambiar la desigualdad que existe en la ciudad: la necesidad de modificar la matriz productiva, tratando de provocar un cambio de mentalidad, y dejando de pensar que solo las empresas pueden darnos un empleo digno, en consonancia con esto, el desarrollo de la economía social y popular, la necesidad de cursos de oficios para los jóvenes, que salgan de los esquemas de siempre, recuperación de antiguos oficios y tareas que con la creciente modernidad parecen haber perdido valor. La lista de temas que hemos tratado es extensa, hemos abordado las problemáticas de género, ambientales, de trabajo. Propusimos pensar caminos alternativos como transformar la ciudad en un destino turístico de cercanía, fortalecer el sector isleño y la necesidad de repensar nuestra planificación como pueblo y como sociedad. En conjunto con la agrupación Néstor Kirchner, el Programa Sembrando Campana, de muy alto acatamiento, donde a través de las huertas urbanas, las familias cultivan sus propios alimentos, ejerciendo soberanía alimentaria, sumamente importante sobre todo en esta época de pandemia. Nuestra propuesta política e ideológica es clara, y hemos sentado postura en el tema Vicentin, la no privatización de la Hidrovía. También hemos manifestado en más de una ocasión la necesidad de soluciones habita-cionales, evidenciando la necesidad de articulación con los programas nacionales y provinciales de viviendas. En derechos humanos presentes siempre, desde la intervención del 24 de marzo en el Plantando Memoria, a no dejar pasar la contratación del personaje Lorenzati, identificado como parte de los equipos de tareas de la última dictadura militar. A nivel local, hemos propuesto distintas ideas, que tienden a hacer de Campana un municipio transparente e independiente que no tenga como ejemplo, faro y guía la administración de Larreta en CABA, la cual, en esta situación de pandemia nos ha demostrado que les interesa más, la cuestión electoral, que la vida de sus ciudadanos. Temas delicados como la problemática del suicidio adolescente, la división equitativa de las tareas de cuidado; el acompañamiento a los médicos del hospital San José… En fin, durante estos dos años fuimos tratando sin tapujos, las problemáticas que se padecen a nivel local, nacional y provincial. Han sido dos años intensos, buscando, aun en el marco de la pandemia, contribuir a mejorar nuestra ciudad y la vida de sus habitantes, sabiendo que no alcanza, continuaremos trabajando, y para esto necesitamos sumar mayor cantidad de vecinos, a los ya 500 afiliados con los que el partido cuenta. Nosotros entendemos que el poder es la herramienta para transformar la ciudad y especialmente la vida de los y las campanenses, sabemos que se puede gobernar de manera transparente, utilizando los fondos públicos para el crecimiento equitativo del nivel. No tenemos dudas de que el Estado Local es el actor principal para un desarrollo local, endógeno que involucre a todos los vecinos y vecinas. Por último queremos agradecer, a las agrupaciones, organizaciones y vecinos que nos han acompañado durante este tiempo para que el Frente Grande sea una alternativa real en Campana. Gustavo Parravicini - Presidente del Frente Grande

