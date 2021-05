Mara Pedrazzoli

Esta es una entrevista ficcional realizada con la aprobación del Lic. Nicolás Gutman (*), autor de el artículo publicado en FIDE #399, "Litio en Argentina: A un siglo de YPF, la oportunidad de las energías renovables" Te convocaron de la reviste FIDE a hablar sobre el Litio y comenzás citando a YPF como un precedente, ¿Por qué? La cito como experiencia de una empresa petroquímica estatal que durante varios años rankeó como la mayor empresa del rubro en todo América Latina y también supo ser la principal empleadora del país. Pero el principal valor que yo rescato es la integración vertical que logró: llega desde el yacimiento al automóvil. Respecto del litio hay que destacar que la cadena global es una industria química, no una minera. Hoy parte de la discusión pasa sobre la posibilidad de llegar a la fabricación de baterías a precios competitivos (lo que es muy complejo y poco probable en la actualidad) o enfocarse únicamente en la explotación de los yacimientos. ¿Cuál es la ventaja comparativa que tiene nuestro país en la producción de Litio? Además de la experiencia de YPF, Argentina forma parte junto con Bolivia y Chile del "triángulo del litio"; los lugares donde se encuentran los mayores yacimientos del mundo, y nuestro país posee los de mayor calidad y menores costos de extracción (la revista Forbes se viene refiriendo hace varios años ya al triangulo como "la Arabia Saudita del litio"). ¿Para qué actividades económicas resulta el litio estratégico como mineral? Fundamentalmente diría que el litio es un insumo clave en la transición de la matriz energética global, hacia la electromovilidad por ejemplo. Un cambio de paradigma en la industria automotriz tendrá al litio en el centro de escena para la fabricación de baterías. Ese cambio ya empezó: en Noruega hoy día se venden más autos eléctricos que a combustión, China desarrolló nuevas marcas de autos y SUV de alta gama en su totalidad eléctricos, Land Rover y BMW anunciaron que en 2030 dejarán de fabricar automóviles a combustión y toda su gama será hibrida o eléctrica. En 2020, las ventas de vehículos eléctricos (EV) aumentaron 41% respecto del año anterior mientras que todo el sector en su conjunto se contraría por efecto de la pandemia, en el primer trimestre de 2021 las ventas de EV aumentaron otro 140% respecto de 2020. Hoy día la cadena del litio "aguas abajo", en la fabricación de celdas y paquetes de baterías, presenta altísimas barreras a la entrada tanto de tecnológicas como de escala. China, Japón y Corea del Sur monopolizan la producción y ese es el mayor problema que enfrentan los proyectos nacionales del litio para integrar la producción, y llegar del "yacimiento a la batería". Hoy existe sobreoferta de litio respecto de la demanda global, pero no es una situación estática, es algo común a la primera fase de desarrollo de un recurso abundante frente a una tecnología todavía incipiente. Al consolidarse el mercado global de EV habrá un cruce entre reservas y demanda que hará del litio un recurso estratégico como es hoy el petróleo. ¿Cuáles son los escollos legales que enfrenta hoy Argentina para avanzar hacia una protección y correcta regulación del sector? Bueno, Argentina es el único país del triángulo del litio que no declaró al recurso como estratégico, si bien algunas legislaturas provinciales con yacimientos sí lo hicieron. Pero eso no da pie a modificar el Código Minero que actualmente rige la actividad. El Código Minero fue reformado en 1997 bajo el gobierno menemista y eso significó el traspaso del dominio original de los subsuelos a las provincias. Esto se produce como parte de la llegada de megaminería al país, que también se da en aquella época. El yacimiento polimetálico de Bajo la Alumbrera es un ejemplo. También por esos años la empresa hoy llamada Livent comenzó a explotar uno de los mayores yacimientos de Litio en Catamarca; esa experiencia como la de Albermale (que extrae litio en el norte de Chile) son desprendimientos comerciales de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos con fines termonucleares. Hoy, a un año de cumplirse un cuarto de siglo de la reforma del Código Minero y la entrada al país de grandes proyectos mineros que utilizan tecnologías maduras y de baja complejidad, ninguna provincia o empresa nacional explota directamente yacimientos polimetálicos en su territorio, con la excepción de algunas empresas "junior" locales creadas para ser socias de las corporaciones extranjeras. Un resultado bastante negativo de esta experiencia. ¿Hubieron cambios en las normativas vigentes posteriormente a la reforma del Código Minero? Sí, pero se trataron de cambios superficiales generalmente relacionados a captar un pequeño porcentaje de la renta minera en momentos críticos de la economía argentina. Hoy las explotaciones mineras dejan a cambio una módica regalía de como máximo el 3% del valor -no en el mercado internacional sino sobre el valor de extracción en boca de mina- a través de una declaración jurada presentada por la misma empresa… En el año 2014 los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, con el acompañamiento de varixs diputadxs de la bancada oficialista del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley que regulaba la explotación del litio y sus derivados. Esto todavía sigue en discusión. Se propone la creación de una empresa nacional verticalizada con participación estatal mayoritaria, una Comisión Nacional de Explotación del mineral integrada por funcionarios de distintos Ministerios, del CONICET y un representante de los pueblos originarios de la Puna, y la creación del Fondo Nacional para la Valoración del Litio (FONVAL) destinado a fondear las inyecciones de capital necesarias para el área de investigación y desarrollo. ¿Cómo es la experiencia en el marco institucional de los otros países que integran el triángulo del Litio? El marco regulatorio también es débil en el caso de Chile. En 1979, bajo la dictadura de Pinochet, se publicó el Decreto Ley No. 2.886 por el cual el litio quedó reservado al Estado y se lo excluyó del régimen concesional minero dando la tutela a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). El Código Minero se reformuló en 1983 confirmando la concesión de todos los minerales bajo el régimen de propiedad con excepción del litio. Sin embargo, debido a las concesiones preexistentes, surgió un sistema mixto que dio origen, por ejemplo, a los actuales proyectos de Albermale y Soquimich. Esta última empresa explota el Salar de Atacama se ha expandido fuertemente en los últimos años, con oficinas en más de 20 países y clientes en más de 100, es una muestra de la elevada concentración que existe en el sector en manos de pocas empresas transnacionales. Varios partidos de oposición al actual gobierno de Sebastián Piñera presentaron en 2019 un proyecto de ley para la creación de la Empresa Nacional del Litio de Chile. ¿Y en Bolivia? La experiencia es distinta. El ex presidente Evo Morales nacionalizó los yacimientos de litio en 2007 y al año siguiente declaró prioridad nacional al Plan de Industrialización de los Recursos del Salar de Uyuni (el mayor salar con reservas de litio del planeta). Además de la nacionalización, fomentó el desarrollo científico y técnico en la cadena de valor del litio mediante la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La Constitución del Estado Plurinacional de 2009 profundizó ese camino declarando al litio como recurso estratégico y regulando la industrialización en tres fases que van "del salar a la batería" con un marco jurídico sólido y difícil de desandar. En 2017 se creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos que a nivel piloto ya completó el pasaje "del salar a la batería", lo que significa que se probó exitosamente la verticalización de la cadena y esto representa un ejemplo a seguir para el caso argentino. Es decir, hay buenos rumbos posibles para industrializar el mineral y controlar recursos, solo es preciso una voluntad firme que inequívocamente deberá venir del Estado nacional.



