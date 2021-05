Efemérides del día de la fecha, 30 de Mayo

P U B L I C



DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Instituido mediante el Decreto Nº 1079/97 en el año 1997, en este día se conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de recibir un trasplante además se concientiza acerca de la importancia de la donación de órganos. El lema de este año es "Gracias Donantes" y tiene el propósito de agradecer a los donantes por salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas; a su vez, se compartirán en las redes sociales testimonios de las personas que recibieron un trasplante y los donantes para remarcar la relevancia de la donación y dar aliento a aquellos que se encuentran en lista de espera: "Este año el mensaje principal será de agradecimiento a las personas que donaron sus órganos, haciendo que miles de personas puedan recuperar su salud y vivir plenamente". Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en lo que va del año, 567 pacientes recibieron un trasplante de órganos y 424 uno de córneas gracias a 249 donantes. Asimismo, informan que a pesar de las restricciones de la pandemia, se mantuvieron los trasplantes de órganos, tejidos y células lo que permitió que 1276 personas en lista de espera pudieran ser trasplantadas. No obstante, estiman que 6934 personas necesitan un trasplante para salvar su vida.



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA 2019 Hace 2 años River aplastaba 3 a 0 a Athletico Paranaense (Brasil) y se consagraba campeón de la Recopa Sudamericana por tercera vez en su historia. La primera vez que "El Millonario" conquistó dicho torneo fue en el año 2015 tras vencer a San Lorenzo mientras que la segunda vez sucedió al año siguiente después de ganarle a Santa Fe (Colombia). El equipo dirigido por Marcelo Gallardo e integrado por Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Lucas Pratto y Rafael Santos Borré, perdió 1 a 0 en el partido de ida disputado en el estadio Arena da Baixada. "Va a ser un partido totalmente distinto, no solamente porque nosotros tenemos la necesidad sino también porque creemos que no hicimos un buen partido en Brasil […] Vamos a tener otra postura, vamos a hacer lo que hacemos habitualmente: buscar el partido y asumir nuestra posición futbolística" expresó el "Muñeco" antes del partido definitorio. En el "El Monumental" los locales fueron ampliamente superiores a sus rivales y se impusieron 3 a 0 con goles de "Nacho" Fernández, Lucas Pratto y Matías Suárez.



SE LANZA "GIRLS LIKE YOU" Un día como hoy en el año 2018, "Maroon 5" junto a "Cardi B" lanzaban el sencillo "Girls like you". Perteneciente al álbum "Red pill blues" (2017) y compuesta por Adam Levine con "Cardi B" y Brittany Talia Hazzard, la canción fue ampliamente elogiada por su video, en el cual aparecen mujeres influyentes del espectáculo, la política y el deporte: "Escuchamos la canción como 150 veces y tratamos de averiguar cómo realzar su significado; porque ´Girls like you´ es una canción linda y bastante simple pero cuando agregas el video le da un nivel completamente diferente" expresó Levine.



