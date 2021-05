Hugo del Teso

De este modo se llamaban a los que hacían trabajos improvisados; por extensión en Argentina la palabra chanta ha venido a significar alguien que no es de fiar, que carece de palabra creíble, que es poco o nada responsable o que no se compromete e incluso al que finge verosímilmente cualidades...La palabra deriva del dialecto "campanio" cianta puffi (clava clavos) y algunos derivados del "gallego" (clavar, vestir, poner, arrojar).Las Mejores De Chantas que vi acá en Campana, en el rectángulo de juego hoy venido a menos, fueron las del querido Gumersindo "Chonda" Espinosa y mi ex compañero de galpón el Sr. Décimo Musso. El primero las tiraba de media mano, el segundo de bajo mano, por supuesto lo saben los que jugaron o juegan a las bochas. De los tantos solo me referí a dos y también me voy a referir a otros dos. (No en bochas!). Uno fue jugador de fútbol, luego técnico del mismo, luego llegó a "Jefe" en la ex Esso Sapa, a partir de 1977 hasta el año 2011 transitando los innumerables pozos durante 34 años la calle Colón desde las vías ingresando a la calle municipal avenida ingeniero Emilio Mitre que llegaba hasta el establecimiento que llamaban "El Dique", calle expropiada a los vecinos campanenses, hoy totalmente en su mayor parte deteriorada y con dos portones metálicos uno con candado y otro con barrera y guardia militar, sin embargo teniendo este personaje que a partir de diciembre de 1995,lo pudo denunciar a través del puesto que ocupa en la Municipalidad, no lo hizo. Me falta "una" para hacer "chanta 4"; quien en una oportunidad dijo: "Nos prometieron asado y ahora nos quieren conformar con carne de mala calidad que nadie quiere en el mundo, porque el precio del asado se fue a las nubes", por supuesto no lo dijo al gobierno que nos "desgobierna" y que en este momento desde su puesto, representa creo que lo dijo con conocimiento de causa, la hija de un "eterno chofer" tal vez de quien fue el más importante intendente de la Argentina) Que en su provincia de origen en las grandes inundaciones compraba? a los lugareños las vaquitas de carne de buena calidad.

Hoy Le Toca A...:

Los y las chantas en Campana

Por Hugo del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar