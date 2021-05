Los discos intervertebrales son estructuras semiblandas que amortiguan y separan los vertebras espinales (hueso). Los discos disco se componen de un anillo duro y fibroso externo (anillo fibroso) que rodea una sustancia similar a un gel (el núcleo pulposo). Una hernia de disco se produce cuando la cubierta fibrosa externa del disco se degenera o se rasga, lo que permite que la sustancia gelatinosa central rebase su continente. de exprimir. Cuando esto sucede, el material discal herniado (gel) puede ejercer presión sobre los nervios que lo rodean y causar síntomas. Las hernias de disco son más comunes entre los 35 a 45 años pueden ocurrir en cualquier nivel de la columna vertebral. Sin embargo, la gran mayoría se producen en la zona lumbar (espalda baja) y cervical (cuello). Algunas ocupaciones o actividades que impliquen levantar objetos pesados pueden aumentar el riesgo de desarrollar una hernia de disco. ¿Cómo se diagnostica una hernia de disco? El diagnóstico se sospecha con el interrogatorio y un exhaustivo examen físico en la consulta médica. Esto se corrobora con los resultados de estudios de neuroimágenes como una resonancia magnética nuclear (RMN), melografía por tomografía axial computada de columna (mielo TAC), radiografías, etc. ¿Qué síntomas produce una hernia de disco? Algunas hernias de disco no causan ningún síntoma perceptible. Los síntomas que siente el paciente dependen de la ubicación de la hernia de disco. Una hernia de disco en la columna vertebral cervical puede causar, dolor, hormigueo o perdida de fuera en uno o ambos brazos. Si la hernia es voluminosa y comprime y dañar la médula espinal, ocasionando disfunción sexual, incontinencia urinaria o fecal y la debilidad severa en las piernas. Esta condición puede causar daño permanente y grave si no se trata rápidamente. Las hernias de disco lumbares pueden ocasionar dolor, hormigueo o ardor en los glúteos y/o piernas (ciatalgia). El dolor puede empeorar al sentarse, subir o bajar de un automóvil o movilizar la o las piernas. El paciente puede percibir debilidad en el movimiento de un pie y dificultad para caminar (rengueo). La compresión severa a nivel lumbar puede ocasionar también disfunción sexual, incontinencia urinaria o fecal y la debilidad severa en las piernas o parálisis (Síndrome de cola de caballo). Si observa estos síntomas, por favor póngase en contacto con un médico inmediatamente. Nuestros neurocirujanos especialistas le proporcionarán información más detallada de su afección y plan terapéutico una vez que su diagnóstico haya sido confirmado. ¿Cómo se trata una hernia discal? Aproximadamente el 90% de los pacientes con hernias de disco mejorarán en un período de 1-6 meses sin tratamiento quirúrgico. Por lo tanto el tratamiento inicial es conservador: medicamentos, kinesiología, reposo o actividad reducida, bloqueos farmacológicos y otros tratamientos pueden ayudar a mejorar los síntomas durante el proceso de curación. Si los síntomas no mejoran o si empeoran con el tratamiento conservador (dentro de 6-8 semanas), es posible que necesite una cirugía para extraer el disco herniado y liberar la raíz nerviosa comprometida. Nuestro equipo de neurocirujanos espinales evaluara su caso y determinara el mejor planeamiento quirúrgico que puede ir desde procedimientos mínimamente invasivos a cirugía convencional con o sin fusión vertebral. La mayoría de las personas operadas tienen un pronóstico excelente con una internación aproximada de 24 hs. y rápido retorno a sus actividades diarias normales.



Hernia de Disco

