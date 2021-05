Desafío para fumadores, dejar el cigarrillo durante la pandemia

Durante el último año y con la adaptación forzosa a un nuevo escenario de mucha incertidumbre, el nivel de estrés, angustia y miedo de toda la población fue en aumento. Esto generó que los fumadores aumenten el consumo y que, en muchos casos, quienes habían logrado dejar volvieran a fumar. De acuerdo con una investigación a nivel nacional llamada "Estudio de Opinión sobre hábitos y tabaquismo en tiempos de cuarentena" (ARESCO-CIENTA), 4 de cada 10 fumadores reconocieron estar fumando más que de costumbre durante la cuarentena. El trabajo incluyó la participación telefónica de 3.418 individuos mayores de 16 años de todo el país durante el mes de junio del año pasado. Del total de encuestados, se observó que el 20,8% fumaba, de los cuales el 16,1% eran fumadores habituales y el 4,7% restante lo hacía "ocasionalmente" mientras que se registró un mayor nivel de tabaquismo en el interior del país (22,9%) frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (16,3%). Cabe destacar que de los fumadores solo un 30% intentó dejar de hacerlo, pero sin éxito, un 48,1% lo pensó, pero no lo intentó y un 14,5% ni siquiera lo intentó. El consumo de tabaco mata por año a casi a 6 millones de personas, una cifra que según las previsiones aumentará a 8 millones en el año 2030 si no se toman las medidas necesarias para contrarrestarlo. Por otra parte, el tabaquismo es un factor de riesgo significativo para las infecciones virales y bacterianas del sistema respiratorio, tal es así que fumar duplica el riesgo de desarrollar un caso grave de coronavirus y necesitar hospitalización. Además, los fumadores tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar influenza y dos veces más probabilidades de tener neumonía. El acto de fumar o "vapear" –que involucra llevar repetitivamente los dedos a la boca- también aumenta la posibilidad de transmisión de virus y bacterias. Por eso es importante motivar a los fumadores a intentar dejar de fumar lo antes posible con la ayuda de un médico mediante los métodos de eficacia comprobada. El día 31 de mayo es la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial sin Tabaco. Este año se dispuso el siguiente lema: "Comprométete a dejarlo durante el COVID-19". Este día tiene el objetivo de concientizar e informar acerca de los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición al humo pasivo, sobre todo en esta época de pandemia, resaltando la importancia de dejarlo. Recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria: 1. Advertir a la población en general sobre el mayor riesgo de infectarse con SARS-Cov-2 si fuman y/o vapean en tiempos de pandemia. 2. Advertir a las personas fumadoras que tienen un mayor riesgo, no sólo de contraer COVID-19 sino de tener un peor pronóstico en caso de padecer la enfermedad. 3. Enfatizar la importancia de dejar de fumar y promover, en la medida de lo posible, el uso de los recursos disponibles para asistir y acompañar a los fumadores en ese objetivo. 4. Desalentar fuertemente el uso de pipas de agua, el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina (cigarrillos electrónicos o vapeadores) y otros productos de tabaco calentados ya que pueden actuar como fuentes para diseminar la infección, además del daño que ocasiona su uso. 5. Enfatizar, la importancia de mantener todos los ambientes, públicos y privados, 100% libres de humo de tabaco respetando la decisión del que elige no fumar. ¿A dónde recurrir? Si tomaste la decisión de dejar de fumar, existen múltiples consultorios en todo el territorio nacional donde buscar ayuda, descargá el listado en https://www.aamr.org.ar/comunidad/consultorios_cesacion_2021.xls o pedí una recomendación a tu médico de confianza.



Asesoró: Dra. María Inés Medin (MN 76158). Coordinadora de la Sección Tabaquismo y Epidemiología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Desafío para fumadores, dejar el cigarrillo durante la pandemia

