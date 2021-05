P U B L I C



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el poder de Jesús es dado a la comunidad cristiana con la misión de universalizar el mensaje e incluir. Este domingo la iglesia católica celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, y corresponde el Evangelio de San Mateo, Capítulo 28, versículos del 16 al 20. "Los once discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 17 Allí encontraron a Jesús y le adoraron, aunque algunos todavía dudaban. 18 Jesús se acercó y les dijo: -Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo". "La lectura -comenta el sacerdote rogacionista Rufino Giménez Fines- de hoy corresponde a la sección conclusiva de todo el Evangelio de San Mateo, que podemos resumirlo en dos ideas centrales: la primera, alrededor del sepulcro vacío; y la segunda, relacionada con la aparición a los discípulos y la misión evangelizadora que reciben, la investidura de los apóstoles. San Mateo combina el interés cristológico con el eclesiológico, es decir, en su evangelio se entrelaza Cristo y su iglesia. Por eso entendemos que el resucitado continúa presente en la labor misionera de su iglesia. Cuando dice: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra", hace referencia a la visión triunfante del Hijo de Dios en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, que ha vencido a todas las fuerzas del mal, gracias a su fidelidad a la voluntad del Padre hasta la muerte. "Hagan discípulos", dice Jesús, "enseñándoles a cumplir todo lo que les ha mandado". San Mateo presenta a Jesús como el maestro de la ley definitiva y sus seguidores son caracterizados como discípulos. La Santísima Trinidad es el eco y resumen de la Pascua, porque es la actuación poderosa y salvadora del Padre, la entrega pascual del hijo, la donación vivificadora del Espíritu. La liturgia de hoy nos presenta el retrato vivo y cálido de Dios. Sobre todo el Evangelio nos muestra a un Dios cercano, comprometido en la historia del hombre, magnífico en su poder creador y salvador. Habla y se mezcla con su pueblo a través de su hijo. Ahí tenemos aquella palabra que dice: "Dichosa es la Nación cuyo dios es el Señor". En el Antiguo Testamento tenemos la imagen de ese Dios trascendente y de su amor salvador; y en el Nuevo Testamento se hace más patente aún este Dios que actúa, que salva, que se nos acerca especialmente en la persona de su hijo, dando renovado sentido y esperanza a nuestra vida. "No tendrás otro Dios fuera de mí", dice la Palabra, y así recibimos nuestra verdadera identidad: somos sus hijos y esa presencia de Dios se revela en la praxis de la comunidad cristiana". "La experiencia del resucitado comenzó en Galilea en medio de esa gente pisada y marginada con el propósito de llevar la buena noticia de la liberación, alcanzar la paz, y así la vida en el Reino de Dios. El poder de Jesús es dado a la comunidad cristiana pero no en términos de sino de universalizar el mensaje e incluir. Ser bautizados a nombre de la Santísima Trinidad, implica la consagración al servicio del amor y la misericordia; un camino a recorrer de la mano de Jesús. Así lo anuncia: "Yo estoy todos los días hasta que termine este mundo". Jesús no se aparta de este plano, de nosotros, y afirma su presencia en la historia, que es historia de Dios con los hombres. Por la comunión de amor de la Santísima Trinidad ha sido creado todo el universo. Y por ese mismo amor se ha dado la salvación de todos los hombres, es nuestra tarea evangelizar y transmitir esa gracia al mundo entero", concluye el párroco de Nuestra Señora del Carmen.



Padre Rufino Giménez Fines:

Tome uno, lleve tres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar