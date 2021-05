Fútbol, policiales y corrupción en tres series argentinas para ver en familia este fin de semana. El presidente, Amazon Prime Desde el féretro en su velatorio, Julio Grondona cuenta la historia del Fifagate del 2015. El entramado de corrupción incluye la participación de Sergio Jadue, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y Vicepresidente segundo de la Conmebol que se volvió un jugador clave en los sobornos de U$S 150 millones. La trama, le interesa incluso a quienes no les gusta el fútbol. Carmel, Netflix Ensayo acerca del asesinato de María Marta García Belsunce contando los hechos de manera cronológica. El espectador puede entender fácilmente la trama con escenas filmadas en la misma casa del country y testimonio de los involucrados directos. Carrascosa, los hermanos de María Marta, algunos de los testigos y hasta el fiscal Molina Pico. El espectador va a decidir a quién le cree.



El jardín de Bronce, HBO Go Basado en la novela homónima de Gustavo Malajovich, presenta a un arquitecto que busca a su hija Moira cuando desaparece. Lo hace junto al detective privado Doberti y de a poco se van atando los cabos que los lleva a un descubrimiento inesperado. Tiene una segunda temporada en la que el arquitecto se convierte en investigador contratado por una madre que perdió a su hijo pero nada es lo que parece. Protagonizada por Joaquín Furriel y Luis Luque con las participaciones de Gerardo Romano, Julieta Zilberberg y Mario Pasik entre otros. Va por la tercera temporada.

Tres series argentinas para ver este fin de semana en streaming

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar