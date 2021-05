» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 30/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Después de los nueve días de cierre dispuestos por las restricciones sanitarias, este lunes retomarán sus actividades dentro lo habilitado en el escenario de Fase 2 en el que queda la ciudad. En cambio, el próximo fin de semana cerrarán nuevamente. El pasado viernes 21, siguiendo las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, los clubes debieron cerrar sus puertas. La medida, de nueve días, culmina este domingo, por lo que mañana reabrirán sus instalaciones. Así lo confirmaron ayer tanto el Club Ciudad de Campana como el Campana Boat Club: la entidad Tricolor estará abierta desde las 6.30 horas, mientras la Celeste desde las 7.00. En ambos casos, de acuerdo a las normas vigentes, cerrarán a las 19.00 horas, dado que nuestro municipio queda en "Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria" (Fase 2 del sistema establecido por la provincia de Buenos Aires). Por esta misma razón, las actividades dentro de las instalaciones de cada institución se encuentran limitadas: no se podrán realizar prácticas deportivas dentro de gimnasios cerrados y no se habilitarán los natatorios cerrados tampoco. Así, todo entrenamiento deberá hacerse al aire libre, al tiempo que la práctica deportiva en esa condición deberá ser sin contacto. Ante esta situación, el CCC exhortó a sus deportistas de las diferentes disciplinas a ponerse en contacto con sus entrenadores para conocer cómo continúa cada actividad, al tiempo que estará respondiendo consultas vía WhatsApp (3489-340044) desde el lunes a las 9.00. Por su parte, el CBC informó a través de sus redes sociales las actividades que se realizarán en sus instalaciones desde este lunes. Por esa misma vía y a través de la Secretaría estarán respondiendo las consultas correspondientes. De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional, tanto el CCC como el CBC estarán abierto de lunes a viernes, pero no así el próximo fin de semana: sábado y domingo deberán estar cerrados nuevamente.

