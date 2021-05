DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

TURISMO CARRETERA: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del presente campeonato donde televisa desde las 11hs la TV Publica en el autódromo de Concordia que se terminó suspendiendo. SUSPENDIDO: Finalmente las picadas que se debieron reunir en la ciudad fueron suspendido por el tema de la pandemia hasta nuevo aviso donde se viene realizando el campeonato Osvaldo Morresi. POSTERGO: En este tema de suspender también se postergó la presentación de la categoria Prokart en el kartódromo de Zárate trasladando la fecha en principio para el 6 de junio con una idea de correr el circuito diez con sentido anti horario. PARTICIPAR: En esta categoria viene participando el piloto local Ignacio Lopez en la clase general donde está en los primeros puestos peleando el campeonato con la atención total del karting de su padre Marcelo. CORRER: La categoria trial 4x4 viene de correr en el predio de Pilar hace algunos dias atrás donde se desarrollo la tercerca carrera del campeonato con un piso muy acorde para tal emprendimiento. SUFRIR: Lo cierto es que hubo presencia de representantes de Campana el caso de Jorge Biggi que con su camioneta pudo concretar pelear la competencia y mas allá de sufrir una rotura de su vehículo alcanzó el cuarto puesto en la final. SUMAR: El otro representante fue Enzo Valle el piloto oficial de "El Papero" que con su camioneta con Iñaqui Murillo como navegante pudo alcanzar un podio con el puesto tercero y empezar a sumar puntos. RETORNO: De cara a la próxima presentación de la categoria en el mes de junio se espera el retorno de Iñaqui Murillo con su jeep tras todos los trabajos que se vienen realizando en el mismo con la colaboración de "Poroncho" Yedro que hombre importante en la estructura de este equipo. INTERESANTE: La categoria I.A.M.E. viene de presentarse en el kartódromo argentino con otro interesante de pilotos que alcanzo a la suma de ciento veinte protagonistas que le dio una marca importante al evento. HERMANOS: Dentro de este contexto participaron los hermanos Bautista y Santino Panetta que participaron en la clase Cadete donde lograron el segundo y el quinto lugar en la final para mantenerse arriba en el campeonato. CUMPLEAÑOS: A propósito de la dinastía, días atrás cumplió años Diego padre de los chicos que vienen corriendo que no entendieron en plena comida familiar como papá llegó acorrer en karting si se mostró como un ciclista de nivel. Cosas de familia vio? ECONOMICO: Si el auto ahora ya está en el taller porque no se realicen los trabajos de cara a la próxima carrera, al parecer el tema económico seria el disparador de tal abandono del vehículo de competicion. CONFORME: En el equipo del Rally de los hermanos Emma la llegada de Claudio Cajuano marcó que se acopló muy bien a la estructura y atender varios autos en la última competicion con la compañia de Sebastian dejo muy conforme a todos. CAMBIOS: Vienen cambios en el equipo de Ivan Gonzalez de cara a la próxima carrera dentro de la estructura que vienen corriendo en la Clase GT900 que ahora va al autódromo de La Plata. ECONOMICAS: Las cuestiones económicas no le permiten poder estar presente en todas las carreras en la clase GTB del TC Regional al representante de Lima Yamil Bottani que tiene una Chevy muy bien presentada. JUNTOS: Edgardo Stemberg tiene listo su vehículo pensando en la próxima carrera del trial 4x4 donde estará participando junto a los representantes de la ciudad que viene corriendo en la presente temporada. PROXIMA: El TC Bonaerense confirmo que su próxima carrera se desarrolló en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde utilizarán el circuito número ocho y el fin de semana del 11 y 12 de julio es la fecha establecida. RETOMAR: Dentro de este contexto retomará su propuesta el representante local Juan Pablo Galliano que viene corriendo en la Clase A de la categoria con la Cupecita Chevrolet que atiende Bianchi en el chasis y la motorización a cargo de los tanos donde el cambio mas importante que puede provocar el auto en reemplazo de los colores azulgrana por una cuestion futbolística. IMPLEMENTAR: Para la próxima carrera de la categoria Alma Víctor Gonzalez está implementando cambios en el auto de competicion donde se trabaja en diferentes frentes para alcanzar el nivel competitivo entiende necesita el ex campeón para llegar a tener un auto lógico. Y el jefe de equipo Mariano que piensa al respecto? PROCAR: En el autódromo porteño la categoria desarrolla su presencia este fin de semana con su interesante parque de autos donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo que se postergó. CONVERSACIONES: Si bien ya hubo conversaciones entre el piloto y el chasis aún no se llegó a un acuerdo para cerrar la incorporación en la atención del auto Fiat Uno de Adriano Zarantonello que desea continuar en la categoria 1600 de Fedenor. EVALUAR: Lo concreto que el tano dejó entrever que de no llegar a un acuerdo está evaluando dejar pasarlo que falta de este campeonato y arrancan el próximo año con tener todo bien encaminado y si con la intensión de continuar en la misma categoria. DEFINIR: Lo que aún no definio su situación es su amigo Gonzalo Conti que al estar en la misma situación aún no se expresó si desea resolver el tema del chasista y arrancar antes de fin de año con el Fitito con el cual ya venía participando en este torneo también dentro de los contenidos de Fedenor. PROCAR B: Esta clase de la categoria tambien se presenta este fin de semana en el autódromo capitalino con otro parque de autos interesante donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo pero fue suspendido. ENCARIÑADA: Parece que la señorita está muy encariñada con cachorrito de perro que le regalaron y pasa varias horas del dia jugando con el mismo y aseguran que Ludmila ni de autos de carrera habla ante el asombro de los componentes del taller "Los Crotos". Cosas de Rodriguez vio? MOTOR: Continuando con Ludmila tras la carrera de La Plata el motor del auto se desarmó y en esta, está trabajando Antonio Toledo que ya empieza a encaminar de cara a la próxima competencia con el Fiat para laClase TC 1600 de Alma. ENCONTRAR: Hablando del popular Colibri ya dimos cuenta en esta sección que el regreso de Angel Mundo podia provocar que Toledo también está de encontrar el auto subirse de nuevo ganas no le faltan y dice que su primera hincha será Silvia. Mirá vos! TC PISTA: Nueva presentación de la categoria este fin de semana por otra carrera del campeonato en el autódromo de Concordia donde televisa desde las 11 hs la TV Pública que se suspendio. REUNION: El representante de Lima Gastón Brown que viene de correr en la Clase Tres de Alma tras una reunión con el equipo que contó con la presencia de Mariano Novoa y Fabian Carranza se decidió de hacer un nuevo intentando en la próxima carrera para definir como puede seguir funcionando esta estructura. DECISION: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoria TC Mouras ya comunicaron que de aca hasta fin de este año se tomó la decisión que solo harán lo que resta del año en el autódromo de La Plata. ABRIR: Cuando se supere el tema de la pandemia hay una idea del equipo de Rally de los hermanos Emma de abrir las puertas de su taller en la ciudad de Campana mostrar todos los autos para que la gente pueda conocerlos y en parte agradecer a quienes los acompañan todo el año. Bienvenida! ANUNCIAR: Los dirigentes de la categoria Prokar ya también anunciaron que se va a rearmar el calendario donde mantienen la intención de seguir el kartódromo de Zárate para volver a arrancar. QUINTO: En este campeonato de la categoria de la Prokart en la clase general está participando el piloto local Ignacio Lopez donde está quinto en el campeonato a tres puntos del primer del torneo con la atención del karting por parte de su padre Marcelo. ACORDAR: Esta entendible suspension de las carreras también recayó en la categoria Rotax que tenia acordado presentarse en el internacional de Zárate y por lógica deberán acomodar el calendario para el futuro por ahora incierto. PERMITIR: El zarateño Gabriel De Lucca viene participando en la categoria Rotax que la idea es seguir hasta fin de año dado que los presupuestos le permiten tal emprendimiento con la atención del chasis por parte de Sergio Capecce. REALIZAR: Este receso obligado le sirve a Jorge Biggi que utiliza el mismo para realizar algunos trabajos en su camioneta de cara para cuando arranque la actividad de la categoria 4x4 donde viene participando. PROFESIONALES: El actual presidente de la categoria Turismo Pista el señor Bengiovini en reciente nota radial dejo entrever que su categoria mas allá de contar un gran parque de autos no está en condiciones de hacer carreras en dias de semana porque sus pilotos no son profesionales y todos trabajan en otros emprendimientos que no es el automovilismo. EVALUAR: En cuanto a la categoria Turismo Nacional viene evaluando la posibilidad dado que los domingos no se podrá correr van viendo correr en dias de semana si además llegan a un acuerdo con la televisación de las carreras. INTENSAMENTE: El flamante presidente del Turismo Nacional Emanuel Moriatis está trabajando intensamente para ir buscando si se puede llegar a correr en algún autódromo del país con una categoria muy federal y viene conversando con gobernadores y presidentes de clubes de autodromos. REDONDEAR: Luego de todo este tiempo finalmente pudo redondear armar su equipo para continuar en la alta competencia y el piloto local Daniel Vidal continuará en la clase tres de la categoria Alma con la motorización de Del Guercio y el chasis a cargo de Juan Sbarra manteniendo a Felix como jefe de equipo. MANTENER: Andres Romero mantiene su comercio de repuestos para motos y karting en la vecina ciudad de Zárate donde le sigue dando curso a su propuesta en la calle Avellaneda donde comercializa diferentes marcas teniendo varios armados de karting como clientes. Mirá vos! VACUNA: El piloto entrado en años fue a colocarse la vacuna que le avisaron a la facultad debia llegar para tal emprendimiento contra el covid pero nuestro personaje terminó apareciendo a otro lugar donde no entendía nada ante el asombro mayor de quienes lo atendieron avisandole que iba a ser imposible de concretar sus deseos. Que te pasó Juan?

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



