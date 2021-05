Breves: Deportivas

P U B L I C



BOLMARO POR LA GLORIA El cordobés Leandro Bolmaro podría convertirse hoy en el sexto argentino en coronarse campeón de la Euroliga cuando Barcelona de España enfrente a Anadolu Efes Istanbul en la final que se jugará desde las 15.30 horas en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania). Los anteriores argentinos en ganar el máximo título europeo fueron Hugo Sconochini (1998), Emanuel Ginóbili (2001), Juan Ignacio "Pepe" Sánchez (2002), Andrés Nocioni (2015) y Facundo Campazzo (2015 y 2018).



ARRANCA ROLANGA Este domingo se pondrá en marcha una nueva edición de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se disputa sobre polvo de ladrillo en París. Y hoy se presentarán dos argentinos: el bahiense Guido Pella se medirá frente al colombiano Daniel Galán, mientras el cordobés Juan Ignacio Lóndero chocará con el chileno Cristian Garin. También este domingo jugarán los tres grandes candidatos a llegar a la final por la parte inferior del cuadro principal: el austríaco Dominic Thiem (vs el español Pablo Andújar), el griego Stefanos Tsitsipas (vs el francés Jeremy Chardy) y el alemán Alexander Zverev (vs Oscar Otte). Es que los integrantes del "Big 3", Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, quedaron en la parte superior, por lo que solo uno de ellos podría acceder a la final. Ayer, el serbio, actual N° 1 del mundo, conquistó el ATP 250 de Belgrado al vencer 6-4 y 6-3 al eslovaco Alex Molcan. PORTLAND EMPATÓ Anoche, en el cuarto juego, Portland Trail Blazers superó 115-95 a Denver Nuggets e igualó 2-2 la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste. El argentino Facundo Campazzo anotó 12 puntos y brindó 7 asistencias para la franquicia de Colorado, que recuperará la localía en el quinto partido (pautado para el martes a las 23.00). También en el Oeste, Los Angeles Clippers descontó ante Dallas Mavericks y quedó 1-2 (hoy juegan el cuarto partido al igual que Lakers vs Suns). En tanto, en el Este, Boston Celtics también pudo descontar ante Brooklyn Nets y hoy intentará nivelar la serie. Mientras Milwaukee Bucks se transformó en el primer semifinalista al barrer 4-0 a Miami Heat, campeón de la Conferencia el año pasado. VNL: SEGUNDA DERROTA Todavía con un plantel limitado a nueve jugadores, la Selección Argentina perdió ayer 3-0 frente a Canadá por la segunda fecha de la Volleyball Nations League que se disputa en Rimini (Italia). Después de haberle dado batalla a Brasil en el debut, los dirigidos por Marcelo Méndez flaquearon este sábado y cayeron nuevamente en parciales consecutivos, aunque por amplio margen en esta oportunidad (25-17, 25-21 y 25-17). Hoy, desde las 11.00, el combinado nacional disputará su tercer encuentro de esta primera ronda frente a Estados Unidos. PUMAS PARA GIRA El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la lista de 32 jugadores convocados para los encuentros amistosos que disputará en julio en Europa (dos serán ante Gales y el restante está a confirmar). Para estos compromisos, el nuevo capitán de Los Pumas será el hooker Julián Montoya, quien sucederá a Pablo Matera en esa función. En tanto, entre las ausencias más notorias se destacan las de Agustín Creevy (anterior capitán), Ramiro Moyano, Sebastián Canceliere, Juan Cruz Mallía y Benjamín Urdapilleta.

30 de Mayo de 2021

