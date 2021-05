Ambos entrenan a la par de sus compañeros y podrían ser parte del viaje a Santiago del Estero. El mediocampista ofensivo no juega desde el 4 de abril. Si bien el parate en el que entró el fútbol por las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional no le alcanzó al entrenador Marcelo Franchini para llevar adelante la puesta a punto que viene pidiendo en el aspecto físico, sí le dejó algunas buenas noticias. En primer lugar, el stand-by en el que entró el campeonato de la Primera Nacional le permitió cambiar el aire dentro de un plantel afectado por una racha de diez partidos sin victorias. Segundo, porque ganó tiempo para trabajar junto a sus dirigidos. Y tercero, porque recuperó a dos jugadores fundamentales para el andamiaje ofensivo: Cristian Ojeda y Alejandro Gagliardi recibieron el alta médica y ya entrenan a la par de sus compañeros. Ojeda inició la temporada como el enganche titular del equipo. Sin embargo, apenas pudo disputar dos partidos (los empates como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Guillermo Brown de Puerto Madryn, dado que al duelo ante Atlético Rafaela llegó con una sobrecarga muscular). Su tercera aparición solo fue de 20 minutos: fue injustamente expulsado en la cuarta fecha frente a Brown en Adrogué el pasado 4 de abril. Y cuando iba a reaparecer ante All Boys sufrió un esguince de rodilla que lo marginó de los últimos cinco compromisos. Por ello, el mediocampista que se encuentra a préstamo desde Talleres de Córdoba todavía no ha podido sumar minutos en el ciclo de Franchini, quien ha optado por Germán Díaz para cumplir la función de conductor ofensivo. En ese sentido, el entrenador tampoco pudo contar en los últimos dos partidos con Alejandro Gagliardi, un atacante que acostumbra a retroceder para intentar ser parte del circuito de elaboración. El cordobés sufrió un desgarro en el encuentro frente a Defensores de Belgrano y se perdió luego los compromisos frente a Santamarina y Almagro. De esta manera, el DT vuelve a disponer de dos futbolistas que en el arranque de la temporada se perfilaban como titulares y que, sin embargo, producto de las lesiones, todavía no han podido jugar juntos en su ciclo. El próximo miércoles 9 de junio, en la reanudación del campeonato de la Primera Nacional, cuando Villa Dálmine visite a Güemes de Santiago del Estero, podría ser la primera vez.



CRISTIAN OJEDA NO JUEGA DESDE LA CUARTA FECHA, CUANDO FUE INJUSTAMENTE EXPULSADO FRENTE A BROWN DE ADROGUÉ.



Primera Nacional:

Dos buenas para Villa Dálmine; Gagliardi y Ojeda recibieron sus altas

