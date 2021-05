» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 30/may/2021 de La Auténtica Defensa. El Violeta ya utilizó 24 jugadores en el torneo







Emanuel Bilbao y Rodrigo Cáseres son los únicos que completaron los diez partidos. Disputadas las diez primeras fechas del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, Villa Dálmine ya ha utilizado 24 futbolistas. Y otros cuatro han sido convocados, aunque no llegaron a debutar en el actual certamen. Los dos que más jugaron fueron el arquero Emanuel Bilbao y el defensor Rodrigo Cáseres, quienes fueron titulares en las diez fechas y disputaron todos los minutos. El otro que tuvo participación en cada uno de estos diez primeros encuentros fue el mediocampista ofensivo Germán Díaz, quien comenzó como suplente y tras la lesión de Cristian Ojeda se metió en la formación titular. De los 24 futbolistas utilizados, 14 son refuerzos que se incorporaron en el último receso; 8 son jugadores que continuaron en el plantel respecto al pasado Torneo de Transición; y 2 son juveniles que hicieron su debut absoluto en Primera División. En este sentido, el interino Martín Piñeyro hizo debutar al mediocampista ofensivo Tomás Ayala frente a San Telmo, mientras Marcelo Franchini le dio sus primeras oportunidades al delantero Lucas Cajes (participó de los tres partidos de su ciclo). Además, con el actual entrenador también se presentaron Agustín Stancato (debut en Primera División) y Facundo Lando (frente a Almagro, en la última fecha, disputó su primer juego de la temporada). Quienes fueron convocados y no ingresaron fueron los arqueros Lucas Bruera y Bruno Sánchez, el defensor Eduardo Vallejos y el delantero Stéfano Zarantonello. Mientras que todavía no fueron convocados los otros dos arqueros del plantel: Ezequiel Navarro Montoya (recién quedó habilitado tras el último partido) y Francisco Salerno (se recupera de una lesión).



FACUNDO LANDO FUE EL ÚLTIMO EN DEBUTAR EN ESTE CERTAMEN: JUGÓ COMO TITULAR FRENTE A ALMAGRO.





