Mañana se disputarán las semifinales de la Copa 2021 en el Estadio Bicentenario: a las 15.00 se medirán Boca Juniors vs Racing Club y a las 19.00, Independiente vs Colón. El campanense Leonardo Sigali sería titular en La Academia. Después del parate establecido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para acompañar las restricciones sanitarias decididas por el gobierno nacional, mañana lunes se disputarán las semifinales de la Copa 2021 de la Liga Profesional. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Bicentenario de San Juan, que el viernes 4 de junio será también escenario del partido por el título. En primer turno, desde las 15.00 horas, se medirán Boca Juniors vs Racing Club. El Xeneize llega a este choque luego de haber conseguido el miércoles su pasaje a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Y respecto a ese cotejo, el DT Miguel Ángel Russo realizaría dos modificaciones: Agustín Rossi atajará en lugar de Esteban Andrada, mientras Jorman Campuzano será el reemplazante del lesionado Agustín Almendra. Entonces, Boca formará con Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Alan Varela, Frank Fabra; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez. En Racing no estarán el arquero Gabriel Arias y el defensor Eugenio Mena, quienes se sumaron a la Selección de Chile (el Xeneize logró acordar con Colombia que Cardona viaje luego de las semifinales). Tampoco Juan Cáceres (se recupera de una distensión) ni Mauricio Martínez (suspendido). Pero sí será titular el campanense Leonardo Sigali, quien ayer cumplió 34 años y va en busca de su tercer título con La Academia. De esta manera, los once de Juan Antonio Pizzi serían: Gastón Gómez, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orbán; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. La segunda semifinal en San Juan se disputará desde las 19.00 y la protagonizarán Independiente de Avellaneda y Colón de Santa Fe. Tras conseguir su clasificación a Octavos de Final de la Copa Sudamericana, el Rojo le apunta ahora al frente nacional (la última vez que se coronó campeón fue en el Apertura 2002) y Julio César Falcioni realizaría una sola modificación respecto a los once que presentó el pasado miércoles ante Guabirá de Bolivia: ingresará Lucas Rodríguez por el suspendido Thomas Ortega. Así, el Rojo formará mañana con Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Gonzalo Asís, Lucas Romero, Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco. Por su parte, el Sabalero (único de los cuatro semifinalistas que no tuvo competencia internacional entre semana) perdió a los defensores Paolo Goltz y Bruno Bianchi para este compromiso, por lo que Lucas Acevedo sería titular. Entonces, los once de Eduardo Domínguez para el duelo de mañana frente a Independiente serían: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Rafael Delgado; Facundo Mura, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi; Luis "Pulga" Rodríguez y Nicolás Leguizamón.



Liga Profesional:

Los cuatro semifinalistas parten hoy rumbo a San Juan

