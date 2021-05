CHELSEA CAMPEÓN Chelsea se coronó campeón de la Champions League por segunda vez en su historia. Lo consiguió ayer, al derrotar 1-0 al Manchester City en la final disputada en el Estadio Do Dragao, en Portugal. Y lo hizo gracias al gol que marcó el alemán Kai Havertz a los 42 minutos del primer tiempo, después de un gran pase de Mason Mount. La anterior consagración del equipo de Stamford Bridge había sido en 2012, cuando superó al Bayern Munich en la definición. Esta vez, postergó el sueño de Manchester City, que todavía persigue su primera corona europea (la de ayer fue su primera final). Junto al Chelsea celebró el arquero argentino Wilfredo Caballero, integrante del plantel dirigido por el alemán Thomas Tuchel, quien el año pasado había perdido la final con el PSG. Del otro lado, la frustración quedó para Sergio "Kun" Agüero, quien ingresó a los 31 minutos del ST y se despidió del City entre lágrimas.



LLEGÓ FOYTH La Selección Argentina sumó ayer un nuevo futbolista a su plantel: el defensor Juan Foyth arribó este sábado a Ezeiza después de haberse consagrado campeón de la Europa League con Villarreal de España. De esta manera, solo resta que se incorpore Sergio Agüero, quien ayer fue parte del Manchester City que cayó ante Chelsea en la final de la Champions League. Del grupo de 33 jugadores, hay cuatro que trabajan de manera diferenciada y no podrían ser parte de la doble fecha de Eliminatorias que comienza el próximo jueves, pero quizás sí de la Copa América: Exequiel Palacios, Lucas Alario, Nicolás Domíngez y Nicolás González. EMPATE PARA CRESPO Ayer, en el inicio del Brasileirao, San Pablo igualó 0-0 como local frente a Fluminense en el debut de Hernán Jorge Crespo como DT en este certamen (venía de consagrarse campeón del Torneo Paulista y de avanzar a Octavos de Final en Copa Libertadores). Además, este sábado también jugaron: Bahía 3-0 Santos y Cuiaba 2-2 Juventud. Hoy se completa la primera fecha, en una jornada en la que sobresale el duelo Flamengo vs Palmeiras. MENÉNDEZ, A LA MLS Real Salt Lake, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, confirmó la llegada del delantero argentino Jonathan Menéndez, quien dejó Independiente a cambio de 1.250.000 dólares. El atacante firmará con el conjunto estadounidense un contrato por tres años. ALABA AL REAL MADRID Real Madrid hizo oficial la incorporación del defensor David Alaba. El austríaco, que arriba libre desde el Bayern Múnich, firmará contrato con los Merengues por cinco temporadas (hasta el año 2026) y cobrará 12 millones de euros por cada una de ellas. En el conjunto alemán, Alaba se convirtió en el extranjero con más partidos en toda la historia del club, con un total de 431 encuentros disputados, en los que anotó 33 goles y dio 47 asistencias. Asimismo, ganó diez Bundesliga, dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopa de Europa, seis Copa de Alemania y seis Supercopa de Alemania.

Breves: Fútbol

30 de Mayo de 2021

