Fue el domingo por la madrugada, en la Avenida Varela. Tenía 1,17 gramos de alcohol en Sangre. Un Toyota Etios que se encontraba estacionado sobre la avenida Varela fue impactado y arrastrado unos 30 metros por un Peugeot 208 este domingo por la madrugada. Dado el estado del conductor, las autoridades le hicieron un test de alcoholemia, arrojando 1,17 gramos en sangre. Según se explicó, el Juez de Faltas determinará la pena al infractor que, además de la multa en dinero, de mínima se le retirará la licencia de conducir por 6 meses. Además, deberá realizar y aprobar un curso en la Dirección de Tránsito, y asistir a charlas de concientización a la sede local de la ONG Madres del Dolor. La ley dice que está prohibido manejar cualquier tipo de vehículo con más de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, y en el caso de motocicletas o ciclomotores, con más de 200 miligramos de alcohol por litro de sangre. Por otra parte, los choferes profesionales de pasajeros o de carga, tienen totalmente prohibido consumir alcohol, no importa su cantidad.

Además de tener que pagar la multa por manejar alcoholizado, el conductor no podrá manejar por al menos 6 meses.





Las autoridades comprobaron que tenía más del doble de alcohol en sangre de lo permitido para conducir.

#Dato esta mañana, Accidente de tránsito en Varela y Capilla del Señor, mano al centro, Peugeot 208 embiste a un Toyota Etios estacionado y lo arrastra media cuadra. El 208 fue secuestrado porque su conductor dio positivo en el test de alcoholemia 1.17 g/L. CP 1 y 3, Tránsito. pic.twitter.com/QRyWRI42DI — Daniel Trila (@dantrila) May 30, 2021

Conducía alcoholizado y chocó con un auto estacionado

