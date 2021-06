Petroleros comenzaron un sorpresivo paro en refinerías

Fue anunciado ayer por la noche por la Federación Argentina de Petroleros, Gas y Biocombustibles que lidera el campanense Pedro Milla. Afecta a la planta de Axion energy en nuestra ciudad. Este lunes por la noche los petroleros anunciaron un paro en refinerías de todo el país a partir de las 00:00 horas de hoy. La medida fue anunciada a través de Facebook por la Federación Argentina de Petroleros, Gas y Biocombustibles y compartida por el Sindicato local. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la huelga afecta las operaciones de la planta Axion energy de Campana, aunque no está claro con qué tipo de alcance. De acuerdo precisaron desde la Federación, la convocatoria al paro con tan poca antelación se debe a desacuerdos con los empresarios "por cláusula de revisión 2020 y paritaria 2021/2022". "Ante el fracaso en las negociaciones paritarias de la Rama, nuestra Federación ha resuelto convocar a un paro de actividades a partir de las 00 horas de esta martes 1º de junio en todas las refinerías del país", manifestó la entidad gremial. Y añadió: "La medida de fuerza es motivada por la falta de una propuesta que responda al justo requerimiento de los trabajadores del sector: una recomposición salarial que acompañe el proceso inflacionario y resguarde el poder de compra de nuestros compañeros". Los petroleros manifestaron que "los empresarios pretenden congelar la pauta salarial sin aplicar ninguna modificación en todo el 2021". "Es la intención patronal una paritaria con efecto real, en un 15%, recién en enero de 2022. Esto es inadmisible y no representa otra cosa que los trabajadores financiando gratis a las empresas", aseveraron. La Federación afirmó que dicha propuesta "no puede ser ni siquiera puesta a consideración" y, acusando de sostener una "actitud insensible y totalmente repudiable" a la cámara empresaria de refinerías, se tomó "la decisión de avanzar en un paro total de actividades". La medida de fuerza fue anunciada por tiempo indeterminado. A comienzos de mayo y luego de largas negociaciones, la rama refinería había acordado un aumento salarial del 30% retroactivo al 1º de abril en concepto de la paritaria 2020. "Resultaba imperioso actualizar los sueldos de nuestros compañeros y después de semanas de lucha, con fuertes demostraciones de unidad, compromiso y solidaridad, pudimos torcer el brazo de la patronal y lograr el objetivo", celebraba entonces la Federación. Además, se había conseguido una cláusula que determinaba una audiencia durante la última semana de mayo de 2021 para "analizar y revisar las variaciones económicas" con los números de la inflación de abril "en la mesa" y proceder así a un último reajuste, cerrando la paritaria 2020 y abriendo la del 2021. Con este pacto salarial, quedó sin efecto el paro convocado en su momento y que ayer por la noche resurgió.

De acuerdo precisaron desde la Federación, la convocatoria al paro con tan poca antelación se debe a desacuerdos con los empresarios "por cláusula de revisión 2020 y paritaria 2021/2022".

AHORA #Dato reclamo salarial de trabajadores y Sindicato del Petróleo y gas privado #Campana en la portería de Axion Energy. Paro por tiempo indeterminado en la Refinería. Bajo la consigna: Aumento ya!! . pic.twitter.com/vhyQqMCtKG — Daniel Trila (@dantrila) June 1, 2021

Petroleros comenzaron un sorpresivo paro en refinerías

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar