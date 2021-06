Una Honda Cb colisionó anoche con un Volkswagen Surán en Belgrano y Jacob. Cerca de las 22 de ayer, una Honda Cb que circulaba por Belgrano colisionó con el lateral derecho de un Volkswagen Surán que cruzaba por Jacob. El joven conductor llevaba casco, pero aun así fue trasladado hasta el Hospital Municipal por un móvil del SAME, dado lo violento del impacto que incluso cortó la dirección del automóvil. Personal del Comando Patrulla, presente en el lugar, constató que el accidentado no pudo acreditar la titularidad de la moto y procedió a su secuestro.

#Ahora choque en Belgrano y Jacob, una Honda CB190 impactó contra ambas puertas del lado derecho de una VW Suran y le cortó el extremo de Dirección. El motociclista que había estado inconsciente, con politraumatismos por SAME 1. CP zona 2 pic.twitter.com/uaEN3safDt — Daniel Trila (@dantrila) June 1, 2021

Chocó con la moto y no tenía papeles

