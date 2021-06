Axel Cantlon reafirmó su postura sobre el acceso a la información pública

Lo hizo luego de conocerse un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que le dio a Campana un nivel "nulo" en transparencia y visibilidad en sus gastos presupuestarios. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a Campana y a otros 31 distritos bonaerenses en el escalón más bajo en cuanto a transparencia y visibilidad en sus gastos presupuestarios. En la publicación que compara a los 135 municipios de la provincia, nuestra ciudad suma 0 puntos en este índice y tiene "nivel nulo" en "transparencia fiscal". Difundido este reporte de la ASAP, el concejal Axel Cantlon reafirmó su postura crítica respecto al acceso a la información pública en nuestra ciudad, especialmente al momento de evaluar la Rendición de Cuentas municipal en los últimos diez años. "En el ejercicio de mi función como concejal, muchas veces me tildaron de mentiroso, de querer ensuciar al gobierno municipal de turno, e intentaron mostrarnos como personas negativas y conflictivas cuando decíamos que nos negaban la información o que no podíamos acceder a la información pública. Ahora, gracias a este informe sobre la transparencia y el acceso a la información de los municipios bonaerenses, todos los campanenses podrán sacar sus propias conclusiones sobre la predisposición a la Rendición de Cuentas de los diferentes gobiernos de nuestra ciudad", explicó el referente del bloque UV Calixto Dellepiane. Luego, Cantlon contextualizó la importancia que tiene el acceso a la información pública para el trabajo que deben desarrollar los concejales que son elegidos por la ciudadanía, especialmente para aquellos que no pertenecen a la misma línea política que el intendente de turno. "Una de las principales funciones que tenemos es aprobar el Presupuesto de gastos y recursos y también luego analizar la Rendición de Cuentas de la ejecución de ese presupuesto", explicó el edil, quien luego agregó: "Esa tarea es requerida a los concejales, porque el Intendente no tiene el poder absoluto, sino que solo representa a la mayoría que ganó las elecciones y con esa representación, por el principio de división de poderes, solo puede proponer, de allí el presupuesto, y ejecutar lo propuesto, que sería llevar adelante las acciones aprobadas. Por su parte, el Concejo Deliberante, como órgano donde está representado todo el pueblo a través de los distintos bloques de concejales, tiene el poder para aprobar ese prepuestos anual y hacer modificaciones si lo quisiera; y controlar su ejecución en la Rendición de Cuentas". Finalmente, Cantlon aseguró que "este control del Concejo Deliberante, que establece la división de poderes, es muy importante porque es la única vez en el año donde el pueblo, a través de sus representantes, pueden chequear que el dinero de los ciudadanos se haya utilizado correctamente y se hayan cumplido con las obras y programas" que se hayan presupuestado y aprobado. "Por eso es fundamental el acceso a la información pública", cerró.



Axel Cantlon reafirmó su postura sobre el acceso a la información pública

