El dirigente peronista aseguró que, a nivel seguridad, salud y transporte, la ciudad tiene una deuda histórica con los barrios periféricos, y enumeró una serie de propuestas para saldarla. ´´Es hora de hacernos cargo de que Campana creció, y que no puede haber en ella ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda´´, expresó. Roberto Dimeo continúa expresando preocupación por la ´´desconexión´´ existente entre el casco céntrico y los barrios periféricos de la ciudad. Según el dirigente peronista, existe una ´´deuda histórica´´ con los barrios más alejados, los cuales surgieron en las últimas décadas producto de la lógica expansión de la ciudad. Esa deuda, señala, ´´existe a nivel seguridad, salud y transporte´´. Respecto al primer ítem, Dimeo expresó que ´´primero que nada, una policía que ante una llamada de un vecino no se adentra en un barrio por temor, como ocurre por ejemplo en el B° Dignidad, no sirve para nada´´, y agregó luego ´´pero tampoco puede pasar que, cuando se animen, lleguen 30 o 40 minutos después de la llamada, cuando el hecho delictivo ya no puede aplacarse´´. Para solucionar este problema recurrente en la ciudad, Dimeo propone la creación de postas policiales en cada barrio, y la implementación de ´´preventores´´ de a pie, sobre todo en las zonas y horarios de mayor conflictividad. El referente de ´´Principios y Valores´´ en Campana explicó además que el problema con la Policía es prácticamente idéntico al que sucede con los Bomberos: ´´no puede ser que un incendio en el centro sea un episodio menor y que uno en La Josefa sea una tragedia por un tema de distancia respecto al cuartel. Necesitamos tener un segundo cuartel, que esté a tiro y a disposición de los barrios más alejados´´. En cuanto al segundo ítem, la salud, Dimeo considera ´´urgente´´ la creación de un nuevo hospital Municipal. En este punto, aclara que no se trata solamente de un tema de distancia sino del hecho que, además, el hospital San José ya no da abasto: ´´es inaceptable que los campanenses vayan a atenderse al hospital ya sabiendo que van a tener que esperar horas para atenderse´´. Por último, y en cuanto al transporte, señaló que ´´desde el Municipio deben realizarse todas las gestiones necesarias para garantizar que todos los campanenses tengan una forma económica y segura de ir desde su casa a su trabajo, a la escuela, o al centro, y eso hoy es algo que no pasa. Hay deficiencias en el transporte público a barrios como Las Praderas o Héroes de Malvinas, y directamente no hay para otros como Río Luján o Monteverde. El intendente y los concejales, que andan en autos caros y rara vez pisan los barrios, deberían entender que su realidad no es la misma que la de todos los vecinos de Campana, y que el transporte es básico para tener una vida mínimamente digna´´. Para finalizar, Dimeo expresó que ´´es hora de hacernos cargo de que Campana creció, y que no puede haber en ella ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vivir en un barrio no puede, para un campanense, ser una condena en vida. En pleno siglo XXI, la seguridad, la salud y el transporte deberían estar asegurados para todos. Y si no lo están, tendrían que ser cuestiones prioritarias en las agendas de los políticos de turno´´.

Roberto Dimeo:

"Campana tiene que reconocer e integrar a los barrios"

