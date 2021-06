» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 01/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El fecundo y vigente legado de un santo moderno

Hoy, 1º de junio, los Rogacionistas del Corazón de Jesús celebramos el día de San Aníbal María Di Francia, fecha en la que su alma dejó este plano terrenal para reunirse con el Padre, en 1927. Nació el 8 de julio de 1851 en Mesina, Italia. Es el tercero de 4 hijos, del Marqués Francisco Di Francia y Ana Toscano. Su beatificación fue el 7 de octubre de 1990 y fue declarado santo el 16 de mayo de 2004, durante el pontificado de Juan Pablo II. San Aníbal, decía que la Eucaristía debe ser siempre nuestro centro, nuestra vida, nuestro todo. De la Eucaristía proviene toda la Gracia, todos los carismas y todas las bendiciones. No se puede concebir la Eucaristía sin el sacerdocio. Jesucristo en sacramento, es la vida de la Iglesia. No se es realmente sacerdote sin la Eucaristía. La oración por las vocaciones está estrechamente unida a la Santísima Eucaristía. El Papa Juan Pablo II destacó cómo el Padre Aníbal amó su sacerdocio y vivió con gran intensidad y coherencia. Con gran entrega y servicio llevó adelante su obra, cuyo centro ha sido Cristo Eucaristía. San Aníbal se caracterizó por el profundo y sincero amor a la Iglesia, manifestado en su ministerio sacerdotal; y en el amor y cariño especial a los pobres, y particularmente a los niños huérfanos. También en el amor a la Virgen María, a quien confió las dos congregaciones que creó 1891 y 1895: los Padres Rogacionistas del Corazón de Jesús; y las Hijas del Divino Celo. Hoy somos unos 600 sacerdotes Rogacionis-tas en el mundo. Es increíble cómo va creciendo el fruto de su oración y que siempre repetimos al finalizar nuestras misas: "Envía Señor Apóstoles Santos a tu iglesia". En San Lucas, Capítulo 10 versículo 2; y en San Mateo, Capítulo 9, versículos 35 al 38, podemos leer: "Rueguen al dueño de la mies, que envíe trabajadores a su mies". Ahí está el remedio, para el mundo y la sociedad: la oración por las vocaciones sacerdo-tales y religiosas. A mí, personalmente, que me toca por segunda vez ser Párroco en Nuestra Señora del Carmen de Campana, me sedujo la vida de San Aníbal a partir de la lectura de un pequeño libro que puso en mis manos el Padre Ernesto Butano, quien fuera el fundador de los Rogacionistas en Campana. Butano viajó hasta Paraguay para conocerme e invitarme a ser miembro de nuestra congregación. El Padre Guido Vivona, muy recordado en Campana también, era otro que siempre me alentaba a ser Rogacionista… por suerte, ha surgido otra vocación, la del Diácono Rodrigo Golán, un hijo de Campana, quien pronto será ordenado sacerdote y ya está trabajando con nosotros. A través de su carisma, San Aníbal nos enseñó a amar a los más necesitados. Así es que tenemos muchas casas dedicadas a los huérfanos, a los pobres, y a los sin techo en diferentes partes del mundo. Nosotros, aquí en Campana, enfocamos esta atención en Cáritas y en la Casa de Día. Esta es la misión que tenemos los Rogacionistas a través de este Santo moderno, y este carisma es un desafío diario para nosotros: servir a los más necesitados. En conclusión, San Aníbal nos enseña una gran devoción a la Virgen María, a la Eucaristía, y a la Iglesia, que somos todos nosotros. Espero que estas breves reflexiones ayuden a recordar su figura, e inspire a aquellos que la están leyendo: tengamos hoy un gesto con un necesitado, por mínimo que sea, y dediquémoslo a San Aníbal hoy, en su día.



Retrato fotográfico de San Aníbal María Di Francia. (5 de julio de 1851 - 1 de junio de 1927). Rufino Giménez Fines - Párroco de Nuestra Señora del Carmen

