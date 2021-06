» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 01/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 1º de Junio







DÍA MUNDIAL DE LA LECHE Celebrado desde el año 2001 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en este día se remarca la importancia del consumo de leche y sus derivados para la salud en las distintas etapas de la vida: "La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas". Según la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), la leche posee nutrientes como el calcio, zinc, magnesio, potasio, vitamina D que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo; asimismo, es esencial para la formación y el mantenimiento de los huesos.



FALLECE ROBERTO DE VICENZO Roberto De Vicenzo nació el 14 de abril del año 1923 en Villa Ballester, Buenos Aires. Antes de que Juan Gardino se convirtiera en su primer maestro, De Vicenzo fue caddie del Club Deportivo Mitre. A los 18 años ingresó como ayudante de Armando Rossi en el Ranelagh Golf Club y, al año siguiente, ganó el Abierto del Litoral: "En el último hoyo metí la pelota en un arroyo. Yo quería sacarla con la mano, perder un golpe, pero pegarle con más comodidad. Pero la gente me pedía que la jugara desde allí. Yo no lo quería porque me iba a manchar la ropa y era la única que tenía. Pero no hubo más remedio y recibí mi primer premio con una mugre espantosa". En el año 1944 ganó el Abierto de la República Argentina y el Campeonato Argentino de Profesionales. Más adelante, en el año 1953, ganó junto a Antonio Cerdá la primera edición de la Copa Canadá: "Haber ganado en Montreal significó una carta de presentación extraordinaria en el exterior". En el año 1967, el golfista hizo historia al conquistar el Abierto Británico y convertirse en el primer latinoamericano en conquistar un "Major". A lo largo de su carrera, De Vicenzo ganó 231 títulos entre los cuales se destacan los mencionados anteriormente y el U.S. Senior Open (1980). Falleció en el año 2017 en Berazategui, Buenos Aires.



SE LANZA "SYNCHRONICITY" Un día como hoy en el año 1983, "The Police" lanzaba su quinto disco "Synchronicity". Producido por la banda británica junto a Hugh Padgham e integrado por canciones compuestas por los músicos, el disco fue el más exitoso de la misma y se destacó con las canciones "Every breath you take", "Synchronity I", "King of pain" y "Wrapped around your finger". Acerca del primer sencillo, Sting manifestó a "Rolling Stones": "Es una canción muy triste y me pone muy triste, pero es una tristeza maravillosa. Fue escrita en un momento muy terrible de angustia emocional y fue una gran catarsis para mí hacer esa canción".



