Fue el domingo por la tarde. Aparentemente, le fallaron los frenos. Un móvil del SAME trasladó a un joven de alrededor de 20 años quien ingresó a la Guardia del Hospital Municipal presentando un fuerte golpe en una de sus piernas. El accidente tuvo lugar este domingo por la tarde en Colón y Salmini. Conduciendo una Brava 110, el lesionado impactó contra una Peugeot Partner, deformando un gran sector central de su lateral izquierdo. En el lugar se presentaron efectivos del Comando Patrulla asignados a las zonas 1 y 4.

#Ahora choque en Colón y Salmini. Una brava 110 y una Peugeot Partner. El motociclistas con lesión en una pierna fue trasladado por SAME 2 al hospital San José. Señalizando el lugar CP zona 4 y zona 1 pic.twitter.com/KXYj7fJp4i — Daniel Trila (@dantrila) May 30, 2021

Motociclista lesionado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar