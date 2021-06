Julio N. Carreras

No se ocupa un lugar en la historia solo avasallando la organización política. La economía es la parte esencial de la reestructuración de cualquier gobierno. Causales de algunas de las crisis económicas de la historia. Primera Parte. La historia de la humanidad está plagada de ciudadanos que, no encontrando una metodología acorde en el contexto social de la sociedad en que vivían, intentaron lograrlo por la violencia y atropellando los derechos individuales de sus contemporáneos, tratando de imponer ideas que destruyan el orden democrático y constitucional. Para poder lograr sus objetivos, se basaron en la realización de actos reñidos con el sistema de gobierno imperante, cualquiera sea su pensamiento político partidario. Busquen el éxito realmente logrado en cualquier momento de la historia de la humanidad con las distintas ideologías económicas, políticas, religiosas o paganas y encontrarán que con el correr de los siglos siempre surgió el mismo resultado, destrucción de las instituciones democráticas, restricción de las libertades individuales, guerras civiles, y oligarquías que se adueñaron de los derechos soberanos de los pueblos sojuzgados. Hagamos de cuenta que tenemos una máquina del tiempo, la que nos puede trasladar a cualquier momento de la historia del mundo y tomemos puntualmente algunos años claves donde se reflejen las causas del deterioro producido que llevó a la terminación de esos períodos por la fuerza de las armas, o por las fantasías de los intelectuales que descreían de los axiomas democráticos porque eran contrarios a sus deseos de poder. Nuestras premisas están identificadas con las bases de la sociedad democrática y las alteraciones que afectaron su desarrollo por administraciones erróneas de aplicaciones de los principios de libertad e igualdad de quienes conforman el único soberano reconocido que es el pueblo. Llegaremos a analizar las causales que produjeron la terminación de distintos sistemas de gobierno, con el único fin de determinar que lo único importante para cada gobernante es lograr el bienestar del soberano aún a costa de su alejamiento del poder. Las bases de los análisis se realizarán bajo las siguientes premisas: Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo No utilizar los fondos públicos para hacer política, dado que lo único que se logra es el empobrecimiento de los más pobres. No utilizar la presión tributaria sobre los sectores productivos y las industrias generadoras de empleos y capacidad de exportación, para cubrir la economía que surge por una mala administración de las políticas públicas. Las políticas sociales deben surgir de la creación de fuentes de trabajo de toda índole promoviendo la elevación social y cultural de los asalariados en base a "ganarse el pan con el sudor de su frente". Utilizaremos para ello similitudes, teniendo en cuenta la diferente magnitud de cada una, los distintos períodos históricos y las formas de gobierno. Tomaremos algunas de las que menos se habla como ejemplo político, y de acuerdo al análisis de este momento se asemejan a la realidad de países como el nuestro en sus causales. Caída del Imperio Romano de Occidente: - Antagonismo entre el Senado y el Emperador. (Léase entre el Ejecutivo y la Justicia) - Pérdida de la moral. - Corrupción política. Economía decadente y alta inflación. Este ambiente enrarecido beneficiaba el surgimiento de las corrupciones políticas. Los excesos de los funcionarios llevaron a la ruina al gobierno. No había dinero para nada, lo que llevó que incluso se resquebrajara la salud pública. La gente moría de hambre por las calles. Saltemos al siglo XX. Wall Street: Nos encontramos con los antecedentes que causaron una de las crisis económicas más grandes de la economía, de la cual tomaremos las causas similares a lo que sucede en nuestra economía: Endeudamiento. Inflación. Carga y Especulación financiera. Recesión. - Durante los meses precedentes se percibieron inquietantes signos de estancamiento en el mercado de valores. Una semana antes del crac se ejecutaron ventas de acciones superiores a lo normal. - Comenzaron las entidades financieras a vender para tener liquidez esperando una corrida bancaria. - Las empresas fueron privadas de ese modo de una fuente esencial de financiación y se vieron empujadas a reestructurar la producción y sus plantillas laborales. - Unas 32.000 firmas desaparecieron entre 1929 y 1932. - La interrupción de los créditos al consumo constriñó la demanda y la actividad productiva industrial. - La combinación de restricción de créditos, quiebras bancarias y cierre de empresas originó un paro sin precedentes (más de 15 millones de desempleados) y una importante reducción de los salarios. (Continúa en próxima entrega)

De Todo un Poco:

Opiniones Ciudadanas (Parte 17)

Por Julio N. Carreras

