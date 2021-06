Fue estabilizada tras ser intervenida en el Hospital Municipal, luego del accidente del viernes por la tarde. Los restos de su esposo fueron inhumados ayer al mediodía. Si bien su pronóstico sigue siendo reservado, Mirian Apesteguía (47), fue trasladada al Centro Médico Fitz Roy de Capital Federal donde continuará con su recuperación luego del múltiple accidente del viernes por la tarde en la Ruta 9, a la altura de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Miriam, viajaba en moto con su esposo, Alexis Javier Domínguez (50), quien falleció sobre la cinta asfáltica fruto del impacto, fue despedido por familiares y allegados ayer en el cementerio local. Si bien todavía no está disponible la conclusión de los peritos de Policía Científica y se sigue buscando testigos presenciales del accidente caratulado como "Homicidio Culposo". Fuentes policiales confiaron a La Auténtica Defensas que, conforme pasan las horas y a partir de imágenes disponibles que ya fueron sumadas a la causa, cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el múltiple accidente fue iniciado por la colisión inicial entre la Toyota Hilux que finalizó su trayectoria sobre el guardarrail central de la Ruta 9, y la Mercedes Benz Sprinter que literalmente voló cruzándose de mano, para caer volcada sobre el techo del Ford Fiesta. "El tema es poder determinar con precisión quién chocó a quién y desencadenó semejante desgracia. Hay que ver qué dice científica y si se consiguen más testigos", concluyeron.

Alexis y Miriam, víctimas de un accidente que por ahora no tiene una explicación concluyente. Siguen buscando testigos.

#LocalesPolicialesSociedad Hubo un múltiple accidente sobre la panamericana: Ayer por la tarde chocaron tres camionetas mano a Rosario. Una de ellas se cruzó de carril, voló por el aire y cayó sobre un auto que transitaba mano a Capital,… https://t.co/P0D1JBU1Py | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) May 29, 2021

Múltiple choque:

Mirian Apesteguía fue trasladada al Fitz Roy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar