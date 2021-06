» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 01/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Las preguntas que deberías hacer en una entrevista de trabajo







Casi todas las entrevistas laborales terminan una vez que el entrevistador le pregunta a los candidatos si tienen alguna pregunta para hacer y, lamentablemente, la respuesta más común es "No". Por la razón que sea (por nervios o la sensación de alivio de haber superado la entrevista), no hacerle ninguna pregunta al reclutador en esta instancia implica perder la valiosa oportunidad de demostrar que estás preparado y tienes interés e iniciativa propia. Si no sabes qué tipo de preguntas deberías hacer en una entrevista de trabajo, te invitamos a seguir leyendo para descubrir seis de las preguntas más importantes sobre el trabajo, la cultura de trabajo, el equipo, las expectativas sobre tu desempeño, las posibilidades de formación y desarrollo profesional o, incluso, los próximos pasos del proceso de selección: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentaría alguien en esta posición? Hacer esta pregunta es una de las mejores maneras de descubrir las áreas más problemáticas del rol o los retos a los que tendrías que enfrentarte incluso antes de incorporarte a la organización. La respuesta que obtengas te dará un panorama general y te ayudará a evitar sorpresas desagradables en el futuro. ¿Hay oportunidades de progreso o desarrollo profesional? Al hacer esta pregunta, podrás determinar si existen oportunidades de crecimiento y si la organización tiene un programa de aprendizaje y desarrollo. Por otro lado, con esta pregunta demostrás tu interés por crecer con la organización. Sin embargo, te recomendamos cuidar la forma en la que la formulás para evitar dar la impresión de que solo estás interesado en saber cuándo podrás acceder a un ascenso o aumento salarial. ¿Cómo es el proceso de evaluación de desempeño? Preguntar esto te ayudará a entender qué es lo que la organización considera como éxito y, al mismo tiempo, a conocer los objetivos que debes cumplir y de qué manera evaluarán tu rendimiento. La respuesta a esta pregunta será útil para que puedas prepararte mejor para tu rol y, además, esta información será muy valiosa a largo plazo, cuando llegue el momento de negociar ascensos o aumentos salariales. Otras preguntas que podés hacer sobre este tema son: ¿cuáles son los indicadores clave de desempeño (KPI) para el puesto?, ¿cómo y con qué frecuencia se miden? ¿Con quiénes trabajaré y a quién le reportaré directamente? Compartirás la mayor parte de tu día con tus colegas, así que es una buena idea intentar descubrir cómo es la dinámica del equipo y la metodología de trabajo. Adicionalmente, esta pregunta te dará un vistazo a la forma en que está estructurada la organización: a quién le reportarás tu progreso y cómo funciona el departamento al que responde tu rol. ¿Cómo describirías el ambiente laboral y la cultura de trabajo? Esta sencilla pregunta es una buena manera de determinar qué tan bien podrías encajar en la organización y si te sentirás cómodo con la dinámica social. Además, la respuesta que obtengas te permitirá conocer la perspectiva del entrevistador sobre la cultura, el ambiente laboral, qué es lo más importante para la organización y lo que valora de las personas que trabajan allí. ¿Cuáles son los próximos pasos del proceso de selección? Esta pregunta le hace saber al entrevistador que estás realmente interesado en avanzar en el proceso. También te ayudará a obtener información importante sobre el cronograma de contratación. Por último, con esta información podrás llevar un mejor control de los procesos en los que estás participando y manejar mejor tus expectativas y ansiedad.



Fuente: https://www.bumeran.com.ar/

Las preguntas que deberías hacer en una entrevista de trabajo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar