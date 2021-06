En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el jefe del Cuerpo Activo Javier Cabrera y los bomberos Lucas Gamboa, Carlos Gómez y Emiliano Rodríguez cuentan sus experiencias desempeñando esta noble labor.

El comandante Javier Cabrera, jefe del Cuerpo Activo, ingresó a los bomberos voluntarios a los 14 años: "Como todo chico que posee esa atracción de niño, recuerdo que un día le solicite a mi papá que me lleve a conocer el cuartel, lo conocí y quería ser bombero". Con más de 32 años de experiencia, pese a que en los libros de actas tres ingresos los resten, Cabrera pasó distintas etapas de su vida en la institución antes de llegar a su cargo actual: "Indirectamente cuando uno ingresa a bomberos no tiene la visión de ser jefe, sí el deseo de superarse, adquirir mayor experiencia y tener responsabilidad. Pero eso se va dando solo, experiencia de vida, formación por los compañeros mayores, capacitación, disciplina, compañerismo y vocación de servicio. La trasmisión es consuetudinaria".

En este contexto marcado por la pandemia, el Consejo Directivo proveyó barbijos, protectores faciales, alcohol en gel, alcohol al 96%, mamelucos descartables, amonio cuaternario y la cabina de sanitización para mitigar los contagios dentro de la institución. Asimismo, los bomberos tuvieron que incorporar el uso de tapabocas y protectores faciales, seguir el protocolo de higienización al ingresar y salir del cuartel y continuar las capacitaciones vía Zoom. Frente a la baja de personal, producto de contagios ajenos a la actividad institucional, se trabaja con grupos reducidos en la emergencia y dentro de la institución: "El mayor desafío ha sido los cambios de hábitos. A medida que conocemos en detalle el virus de la pandemia nos vamos adecuando".

En lo que respecta al predio de Colectora Sur, donde se construirá un nuevo cuartel, Cabrera manifestó que el mismo permitiría descomprimir el cuartel central y, consecuentemente, bajar los tiempos de respuesta ante una emergencia: "Desde el actual cuartel hasta el puente de Ruta 9, km 62 (Río Luján), tardamos entre 18 y 22 minutos, según horario. Si estaríamos posicionados en el destacamento, tardamos entre 8 y 10 minutos". A su vez, expresó que "existen proyectos y negociaciones que estaría manejando el Consejo Directivo".

Por otra parte, el jefe del Cuerpo Activo manifestó que se necesita ampliar el cupo del personal, algo que se analiza mucho, y herramientas como tijeras hidráulicas a batería, desfibriladores, sierra sable a batería, expansores hidráulicos, crique mecánico, Hi-Lift y kit protector de airbag; en cuanto a la unidad forestal se precisa rozón, batefuego, rastrillo segador, tajamata, pala forestal y sopladoras; y en lo que concierne a las nuevas tecnologías, se requiere de drones, endoscopio y detectores de gases (explosímetro): "Necesitamos adquirir nuevas herramientas modernas para intervenciones de accidentes y para nuestros ciudadanos. Recordemos que por nuestra localidad pasa la ruta del Mercosur teniendo un alto tránsito".

El Ayudante de Primera, Lucas Gamboa, ingresó a los bomberos voluntarios de Laguna Paiva (Santa Fe) cuando tenía 14 años: "Creo que se nace con esta vocación. Desde chico siempre me gustó, al escuchar la sirena salía a ver qué pasaba y el camión salir". A los 18 años arribó a Campana y continuó siendo bombero en el cuartel local: "Ser bombero voluntario significa tener la virtud de proteger y entregarse al otro. El bombero nunca pide, siempre da. Poseer eso significa tener una vocación que no todos tienen para realizar este tipo de trabajos". Ante el tiempo que demanda ser bombero voluntario, Gamboa reconoce que se suelen perder momentos para estar con la familia como fiestas y cumpleaños: "Siempre estamos cuando nos necesitan. Es difícil porque nos perdemos de disfrutar muchas cosas pero es lo que amamos y, aunque cuesta, la familia lo entiende". Cada vez que escucha la sirena o le llega un mensaje del cuartel siente adrenalina: "Dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en otras personas con otros sentidos. Desde que salimos de casa hasta que volvemos al cuartel después de un servicio estamos alertas".

Lo que motivó al Ayudante Carlos Gómez a ser bombero fue la admiración por su hermano mayor, que fue bombero voluntario, a quien siempre vio como un ejemplo a seguir: "Me acercó mucho verlo cuando sonaba la sirena o lo llamaban por handy y dejaba lo que estaba haciendo para ir al cuartel. Y muchas veces me traía y me quedaba jugando con el cuartelero hasta que volvía". Al cumplir 12 años ingresó a la Escuela de Cadetes y, tras formarse durante 6 años, fue parte de la primera promoción de la misma: "Ser bombero significa gran parte de mi vida porque ingresé de muy chico y no me imagino no siéndolo. Es la familia, el trabajo y los bomberos". Sobre su rutina, Gómez afirma que trata de ser equitativo distribuyendo su tiempo para dedicarlo a su familia sin descuidar el cuartel. Al escuchar la sirena dice sentir un poco de adrenalina e incertidumbre y que, por otro lado, al recibir el mensaje del cuartelero desde la aplicación, donde se especifica el accidente o incendio, se va preparando psicológicamente en el camino: "Querés llegar a tiempo porque muchas veces el tiempo es todo. Llegar 5 minutos antes o después puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte".

Desde temprana edad, el Sub Ayudante Emiliano Rodríguez quiso ser bombero voluntario: "Es algo que te nace de chico. De chiquito venía al cuartel y si veníamos al centro y no pasábamos por acá era como que me enloquecía. Siempre me las rebuscaba para venir un ratito". A los 12 años ingresó a la Escuela de Cadetes y, tras formarse durante años, pasó al Cuerpo Activo: "Ser bombero voluntario es una forma de vida. Si no estoy en mi casa o en el trabajo, estoy en el cuartel. Es un triángulo: mi casa, el trabajo y bomberos; es mi segunda vida y mi segunda casa". A su vez, Rodríguez remarca que el apoyo de la familia es un pilar fundamental: "Hoy sigo acá porque ellos me apoyan". En lo referente a su vida cotidiana, el Sub Ayudante expresa que trata de ir al cuartel día por medio. Cuando escucha la sirena manifiesta sentir una mezcla de sensaciones: "Es una mezcla de todo, adrenalina, emoción y desesperación porque querés llegar rápido y vas pensando un montón de cosas en el camino".

En este día tan especial para los bomberos voluntarios, Alberto "Tito" Rodríguez, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana, desea dejar el siguiente mensaje: "En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana, les hacemos llegar un muy feliz día del bombero voluntario. Tuvimos un año muy difícil y lo sigue siendo, destacamos la labor de los bomberos en esta situación de pandemia. Hemos logrado tener la institución abierta para cumplir con todos los servicios que se requirieron hasta la fecha, con todos los protocolos de seguridad enviados por el Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina".