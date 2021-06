Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMOS INSATISFECHOS "Esta foto muestra una pérdida de agua que está en calle Gismundi entre Modarelli y Giobellini. A ver si la reparan ya que los reclamos donde corresponde no funciona" escribe Alfredo.



ESTO TIENE MAL OLOR "Desechos cloacales que tira la planta Copesel sin tratar al Arroyo que pasa por nuestro barrio Monteverde. Imágenes del día 28 de abril del 2021" muestra Noelia.



LO QUE EL VIENTO NO SE LLEVÓ "Más de dos meses sin barrendero en la cuadra (Estrada entre Av. Varela y Belgrano) varios reclamos al CEMAV. ¿Y los controles?" muestra Selene.

#QuejaVecinal enorme palo borracho en vía pública, Arenales 1049 pone en riesgo los cables y el techo de tejas de la planta alta golpeando con las ramas que se sacuden con los vientos. Ya fue reclamado a #CeMAVCampana pic.twitter.com/tRUTz6MvGU — Daniel Trila (@dantrila) May 31, 2021

2 de Junio de 2021:

Quejas Vecinales

