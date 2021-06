Covid: la visión del personal de salud de Terapia Intensiva

Arturo Remedi

"Sentimos que vamos todos los días a una guerra". El testimonio de la Dra. Silvia Bobadilla, del equipo de UTI del Hospital San José. "Se debe entender la gravedad de la situación. Estamos agotados física y psíquicamente, nunca vivimos algo así". La disponibilidad de camas de terapia intensiva o UTI (Unidad de Terapia Intensiva) con respirador, sumado al personal médico especializado en esa función, son uno de los factores críticos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Al respecto la Dra. Silvia Bobadilla sostiene que "cuando hice la especialización para intensivista en la SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva) ya en 2008 se hablaba de la falta de médicos en esta área, por varios factores, el gran esfuerzo que requiere, el bajo sueldo y el sistema de trabajo por guardias". Silvia Bobadilla es médica de terapia intensiva o intensivista, con especialización en esta disciplina desde el año 2008. "Trabajo en el Hospital de Zárate y también me desempeño desde el 2009 en el San José de Campana, hago dos guardias semanales, ahora hay mucho más trabajo para los médicos de terapia", explicó la profesional de la salud. "El equipo en el Hospital de Campana esta integrado por un médico de guardia por día, un jefe servicio y una jefa de sala, más el personal de enfermería y kinesiología. Antes teníamos 6 camas de terapia, pero ahora aumentaron, por ejemplo hoy (por el sábado 30 de mayo) tuvimos 14 camas" consigna Bobadilla y agregó: "Se incorporó gente en enfermería y kinesiología a terapia intensiva, ojalá se puedan incorporar más, pero requiere mucho tiempo formar a este personal". "Los médicos nos reforzamos entre nosotros con una carga horaria mayor, de 12 horas, es un día más. La mayoría de los médicos de terapia tenemos más de un trabajo y con guardias, por lo que el cansancio es mayor. No cualquiera puede ser medico de terapia por mas que tenga el título, se requiere especialización y mucha práctica", explicó la doctora. "Los pacientes de COVID son muy delicados y de los que llegan a terapia la mayoría termina con respirador. Hay que darles a estos pacientes una buena calidad de atención y por ello se requiere una dedicación completa del equipo de médicos, enfermeras y kinesiólogos". DOS MUNDOS DISTINTOS Sobre las medidas dispuestas por el gobierno nacional, la Dra. Bobadilla sostiene que "las medidas de aislamiento y restricciones del año pasado sirvieron para que nos equipemos en camas, en la preparación nuestra (por ejemplo en colocarse el equipo de protección personal -EPP- pero sobre todo para sacárselo y no contagiarse). Las actuales medidas de restricción ayudan, pero solo si se respetan". "Una noche que salía a las 20 horas del hospital, luego de una guardia de 24 horas, veo a 10 personas sin barbijo tomando una cervecita en una esquina. Parece que estamos en dos mundos distintos" se lamenta la terapista. "Cada vez son mas jóvenes los que entran a terapia, por lo tanto cuanta más gente se vacune menor va a ser el riesgo de contagios por COVID, por lo menos en los casos severos para que no lleguen a terapia. Es importante que la población conozca la ocupación de camas de terapia para que se pueda entender la gravedad de la situación, ya que hay una alta mortalidad de los pacientes que entran a terapia intensiva. Las camas se ocupan por más tiempo y por pacientes mas jóvenes. Es necesario monitorear y comunicar la edad de los pacientes que llegan a terapia y que fallecen, para concientizar. Antes teníamos fallecidos con enfermedades previas, ahora los que mueren no las tienen, solo COVID y son más jóvenes. En cambio, el año pasado los pacientes eran más añosos" afirma la Dra. Bobadilla. SENTIR QUE SE VA A LA GUERRA "Desde la experiencia personal puedo decir que al inicio de la pandemia todos teníamos miedo, nos apoyábamos entre nosotros, estábamos frente al peligro de infectarnos, perder la vida y llevar el virus a nuestras casas" relata conmovida la doctora. "Desde el punto de vista psicológico es algo muy difícil de sobrellevar, estuvimos todo un año trabajando sin estar vacunados, estando en el foco de la infección donde los pacientes tienen la mayor carga viral. Hoy estamos vacunados, pero el trabajo sigue siendo muy extenuante. Hay que felicitar y sacarse el sombrero ante el personal de enfermería, están permanentemente con los pacientes, con los respirados y no respirados; dando aliento junto a los kinesiólogos, radiólogos, la gente de limpieza. Ponen vocación y humanismo en esta tarea. Nosotros sentimos que vamos todos los días a una guerra". Por otro lado la médica asegura que "tenemos que dar informes a familiares y esto es de lo más difícil. Hay que contenerlos y la mayoría de las veces damos malas noticias, cosa que antes nunca nos pasó. Estamos agotados física y psíquicamente. Nunca vivimos algo así". "Es muy duro y triste todo lo que se esta viviendo. Le tuve que informar a una persona, que había perdido a su madre hacía dos días, que ahora había fallecido su padre. Es muy frustrante para los médicos que a pesar del gran esfuerzo se pierdan tantas vidas. Antes con otras patologías no ocurría. Es muy triste" finalizó Bobadilla.

"Una foto con mi compañeros. Es del 25 de Mayo, pero no hay feriados para los que hacemos salud. Estoy Orgullosa de pertenecer a este equipo...". La Dra. Sivia Bobadilla es la segunda desde la izquierda (con snorkel).



