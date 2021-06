ANALIZAN ALIANZA De cara a las elecciones de medio término, el economista liberal José Luis Espert le propuso al ex presidente Mauricio Macri juntarse en una gran "PASO opositora" en la que compitan distintas listas de un mismo frente El acuerdo está pensado en principio para la provincia de Buenos Aires, donde Espert encabezaría la lista del partido Avanza Libertad y otros socios del espectro de derecha. En la Ciudad sería más complicado (aunque no imposible) traducir la alianza ya que el excéntrico economista Javier Milei, socio de Espert y potencial candidato liberal en territorio porteño, tiene una mirada muy crítica respecto de Juntos por el Cambio, al que socarronamente suele denominar "Juntos por el Cargo". Más pragmático, Espert suele disminuir sus críticas al PRO a medida que se acerca cada elección, con el objetivo de pactar acuerdos como el que hizo en 2019 con Horacio Rodríguez Larreta. Días atrás, Macri y Espert se vieron las caras por Zoom y esbozaron un posible acuerdo electoral de mutuo beneficio para ambas partes.



MÁS RECAUDACIÓN La recaudación tributaria creció 5,5% en mayo último respecto de abril, y se logró un incremento real positivo de los ingresos públicos, por encima de la inflación esperada, informó el Ministerio de Economía. Comparados con el mismo mes del 2020, los ingresos fiscales alcanzaron un 72,7% de incremento interanual, con $862.480 millones, a pesar del fuerte impacto de la segunda ola de coronavirus. Economía dijo que la suba estuvo motorizada por "los tributos relacionados con la actividad económica", que registraron un incremento de 62,4%. También influyó el buen comportamiento de los derechos de exportación, que continuaron impulsando la recaudación tanto por el aumento de precios de los commodities, como por el de los volúmenes exportables (+267,8% interanual). DESLIGADO El Ministerio de Trabajo dispuso que el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) deje de estar ligado con un género específico. A través de la resolución 286, el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, decidió poner en marcha la medida, por lo que los organismos de la seguridad social y AFIP deberán adecuar sus sistemas informáticos. El prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números de CUIL, ya sea 20, 23, 24 o 27, o los que en el futuro se determinen, se asignará de forma aleatoria, con lo cual va a adquirir "carácter genérico y no binario en términos de sexo/género". Según informó ese ministerio, las personas a quienes se les hubiera asignado un número de CUIL con anterioridad a la vigencia de la disposición, y que se encuentren amparadas por la Ley de Identidad de Género, podrán solicitar un nuevo número, por única vez. GRAVE DENUNCIA Un hospital de la provincia de Entre Ríos fue denunciado por cobrar el oxígeno a quienes estaban internados con coronavirus. Se trata del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa, del Departamento de Colón, que fue denunciado por la hija de un paciente que tenía Covid-19 y a quien la llamaron de la administración de la institución médica para solicitarle una "colaboración" de entre 5 y 13 mil pesos, por el oxígeno que había usado su padre. Tras la denuncia en la que se describe con detalle los llamados que realizaba una persona del área de administración del hospital para solicitar la "colaboración", que podía pagarse al contado o en cuotas, el Ministerio Público Fiscal provincial inició una investigación judicial. Además, y según trascendió en la prensa local, el pedido de dinero se habría llevado adelante sin solicitar constancia de afiliación a alguna obra social para gestionar luego un posible reintegro.

Breves: Noticias de Actualidad

2 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar