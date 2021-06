Zárate libera espacio público para que gastronómicos se expandan a cielo abierto

Lo anunció este lunes el intendente Osvaldo Cáffaro. La iniciativa será acompañada con acceso a créditos de hasta $100 mil para la adquisición de mesas y sillas que podrán pagarse en dos y tres años y tendrán seis meses de gracia. Los comercios gastronómicos de Zárate podrán expandirse en la vía pública aledaña y acceder a créditos de hasta $100 mil para comprar mobiliario y protecciones, anunció este lunes el intendente de esa ciudad, Osvaldo Cáffaro. La medida, que deberá ser refrendada por el Honorable Concejo Deliberante, llega con el restablecimiento de la Fase 2 en el distrito y la continuidad de las restricciones horarias y de aforo dentro de los restaurantes, bares, cafés, pubs y cervecerías. Cáffaro destacó esta "serie de medidas" destinadas a apoyar "lo que es uno de los sectores que realmente más mal la ha pasado en esta pandemia, que es el sector gastronómico, con las ideas y vueltas y avances y retrocesos" provocados por las cambiantes condiciones epidemiológicas. Desde el comienzo de la pandemia, Zárate adoptó una línea más dura que Campana en cuanto a medidas paliativas: fue el primer partido bonaerense en decretar el uso obligatorio de tapabocas y el año pasado fue levantando las restricciones horarias a comercios a un ritmo más lento que nuestra ciudad. Además en abril le solicitó a la Provincia el retroceso de fase debido a la multiplicación de contagios. Ayer, el propio Cáffaro reconoció este dispar lineamiento respecto a Campana y otros distritos al cuestionar a los emprendimientos comerciales de zarateños que se instalaron fueran del municipio "aprovechando alguna veta, cosa que no estaba bien". Tildó de "avivada" a esta actitud y lamentó: "Así no vamos a ningún lado". Lo cierto es que el gobierno de Zárate, que lidió con fuertes cuestionamientos de los comercios gastronómicos que permanecieron operando en la ciudad por las reducidas ventas, ahora busca recomponer ese vínculo con un paquete de medidas orientado a incrementar la cantidad de clientes a los que se puede atender. "Hoy donde hay estacionamiento vehicular va a poder haber mesas y sillas", ilustró Cáffaro, acompañado por parte de su Gabinete y autoridades del centro de comerciantes local. ¿En qué consisten los beneficios anunciados? Los locales gastronómicos habilitados o con habilitación en trámite podrán solicitar al Municipio un permiso "extraordinario" para utilizar veredas y calzada aledaña e instalar mesas, sillas, maceteros y protecciones destinadas a la prestación de su servicio al aire libre. Como "esto va a requerir una inversión", de acuerdo a señaló Cáffaro, el Municipio de Zárate lanzó una serie de créditos de hasta $100 mil con el objetivo de asistir a los comercios en la adquisición del mobiliario y protecciones viales necesarias para ampliarse. Los préstamos podrán saldarse en dos o tres años y otorgarán seis meses de gracia antes de abonar la primera cuota. Además, no se le cobrará al comerciante tasa por el uso del espacio público. "Todo lo que hacemos es en función de cuidar a nuestra gente", manifestó Cáffaro ayer. Desde Cambiemos no tardaron en cuestionar las medidas. La concejal María Elena Gallea advirtió que se "está endeudando aún más a los comerciantes" y sostuvo que hubiese tenido más "sentido" lanzar esta línea crediticia en el verano cuando los gastronómicos "tenían más oportunidades de poder saldar dicho crédito sin complicaciones". "Hoy los comercios ya lo vienen realizando, solo falta el ordenamiento y embellecimiento del municipio, un buen anuncio sería que la gestión de Cáffaro se haga cargo, y sean ellos los que inviertan en un paseo a cielo abierto", manifestó la edil.

Una vista a la Justa Lima, que concentra varios de los tradicionales bares de la vecina ciudad.





El mercado de Zárate, un polo gastronómico que se consolidó en los últimos años.



Zárate libera espacio público para que gastronómicos se expandan a cielo abierto

