Efemérides del día de la fecha, 2 de Junio

DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO Establecido mediante la Ley Nº 25.425 en el año 2001, en este día se conmemora la fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, primer cuerpo de bomberos del país, en el año 1884. A su vez, en esta jornada se homenajea a los bomberos por su altruismo, sacrificio y compromiso diario que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. El hecho que dio origen al mismo fue un voraz incendio en el barrio de La Boca que fue sofocado gracias a que Tomás Liberti, junto a su hijo Oreste, organizó una cadena humana para apagar las llamas con los vecinos Luis Paolinelli, Andrés Benvenutto, Esteban Denegri, Lázaro Paglieti, Santiago Ferro, José Ragoza, Romeo Scotti y Ángel Descalzo.



TIGRE SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA DE LA SUPERLIGA 2019 Hace 2 años, Tigre vencía 2 a 0 a Boca y se consagraba campeón de la Copa de la Superliga 2019. El equipo dirigido por Néstor Gorosito e integrado por Matías Pérez Acuña, Carlos Luna, Walter Montillo, Lucas Janson y Federico González, debutó con un empate sin goles ante Colón. Cuando se volvieron a enfrentar el "Matador" ganó 3 a 2 con goles de Janson, Pérez Acuña y Luna. En octavos de final, se enfrentó a Unión de Santa Fe, equipo ante el cual perdió en el "Coliseo de Victoria" y que luego venció de visitante 3 a 1 con goles de Gómez Andrade (en contra), Montillo y González. El siguiente rival fue Racing, en ese entonces último campeón de la Superliga, que perdió 2 a 0 por obra de Montillo y González. A pesar de que "La Academia" ganó 2 a 1 en "El Cilindro de Avellaneda" no fue suficiente para que pasara a la siguiente ronda. Tras vencer con facilidad a Atlético Nacional, el "Matador" se enfrentó a Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes; allí, el conjunto de Gorosito hizo historia al ganar el primer título oficial del club en Primera División. Al respecto, el DT del campeón expresó: "Es una alegría salir campeón con este grupo que tiene muy buenos pibes".



SE LANZA "WHITNEY" Un día como hoy en el año 1987, Whitney Houston lanzaba su segundo disco "Whitney". Producido por Narada Michael Walden junto a Michael Masser y Jellybean Benitez e integrado por canciones compuestas por Masser, Tim Rice y George Merrill, el álbum catapultó a la cantante a la fama internacional con los éxitos "I wanna dance with somebody (who loves me)", "Where do broken hearts go", "So emotional" y "Love will save the day".



