¿Vaquitas de San Antonio al ataque? Qué sabemos sobre este sorpresiva "invasión"

Una sorpresiva "invasión" de vaquitas de San Antonio en varios domicilios protagonizó la tarde del pasado viernes. Este fenómeno fue difundido en las redes sociales, lo que llamó la atención de cientos de usuarios. Se trata de una especie exótica invasora en Argentina. "Lo que hacen es juntarse de a muchas, buscar un lugar cálido y oscuro y acurrucarse todas juntas hasta que lleguen mejores épocas. Este comportamiento es muy común en esta especie, pero no es la única que lo hace", indicó la bióloga Lu Peirone, integrante del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Además, agregó que la especie que se observa en el video se trata de la vaquita asiática multicolor, cuyo nombre científico es Harmonia axyridis, una exótica invasora en la Argentina. Según la bióloga, ante la llegada del frío las vaquitas adultas migran a los sitios en donde pasarán el invierno permaneciendo en un estado "inactivo", ya sea en lugares naturales, como troncos, hojarasca, o dentro de instalaciones humanas como casas o locales comerciales. "Al llegar la primavera, las vaquitas adultas abandonan sus hogares de invierno y volvemos a verlas en campos, jardines y otras áreas con vegetación, donde se aparean durante los meses de primavera y verano. Aquí se alimentan principalmente de pulgones y cochinillas, pero también de otros insectos como ácaros, psílidos, gorgojos, polillas y chrysomelidos", puntualizó. Qué hacer ante la invasión de vaquitas de San Antonio A través de su cuenta de Instagram, la científica señaló qué se debe hacer ante una "invasión" de vaquitas de San Antonio, para lo cual en principio es importante saber diferenciar la especie asiática multicolor de las vaquitas nativas. La vaquita de San Antonio asiática multicolor es una especie exótica (no nativa) que se ha vuelto una amenaza para las otras 160 especies nativas que habitan la Argentina. Se reproducen más, compiten por el alimento y hasta pueden predar a las otras vaquitas. "Controlarlas sería una opción, ecológicamente hablando", manifestó la bióloga. Además, señaló que si las personas no saben diferenciar esta especie de la nativa, lo conveniente es llevarlas afuera a algún lugar protegido del viento y la lluvia donde puedan pasar el invierno.



