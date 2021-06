Ayer se sortearon los Octavos de Final: el Xeneize chocará con Atletico Mineiro, mientras el Millonario se medirá con Argentinos Juniors. La Confederación Sudamericana de Fútbol realizó ayer el sorteo de los cruces de Octavos de Final tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana, competencias que se reanudarán en julio tras el parate por la Copa América 2021. Y una de las principales noticias que dejó dicho sorteo fue la posibilidad de una nueva edición del superclásico en Cuartos de Final. Claro: antes, tanto Boca Juniors como River Plate deberán superar sus respectivos compromisos. En ese sentido, el Xeneize tuvo menos fortuna: chocará con Atletico Mineiro, equipo brasileño que fue el mejor de la primera fase y en el que juegan los mediocampistas argentinos Ignacio Fernández y Matías Zaracho. Por su parte, River Plate no deberá salir del país en los Octavos de Final, dado que se medirá con Argentinos Juniors. Sorteo extraño tuvo Racing Club: deberá volver a enfrentarse al San Pablo que dirige Hernán Crespo. En los dos duelos que disputaron en la fase de grupos, La Academia terminó invicta: igualó 0-0 en Avellaneda y ganó 1-0 en el Morumbí. El conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi quedó del mismo lado del cuadro que Boca y River y, en caso de avanzar, chocará con el ganador de Palmeiras y Universidad Católica de Chile. Del otro lado del cuadro están los otros dos equipos argentinos en Octavos de Final: Defensa y Justicia jugará ante Flamengo, mientras Vélez Sarsfield se medirá con Barcelona de Guayaquil. En caso de avanzar, el Halcón irá frente al ganador de Inter de Porto Alegre y Olimpia de Paraguay, mientras el Fortín chocaría luego con el vencedor de Fluminense de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay. COPA SUDAMERICANA En tanto, los Octavos de Final de la Copa Sudamericana tendrán a tres representantes argentinos: Independiente de Avellaneda se medirá con Santos de Brasil; Rosario Central jugará frente a Deportivo Táchira de Venezuela; y Arsenal de Sarandí se enfrentará con Sporting Cristal de Perú. Los otros duelos serán: el clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol, Liga de Quito vs Gremio de Porto Alegre, América de Cali vs Athletico Paranense, Independiente del Valle vs Bragantino de Brasil, y Junior de Barranquilla vs Libertad de Paraguay, equipo del campanense Adrián Martínez.

RACING, CON LEONARDO SIGALI, VOLVERÁ A MEDIRSE CON SAN PABLO, AL QUE YA ENFRENTO EN LA FASE DE GRUPOS.



Copa Libertadores:

Boca y River podrían enfrentarse en Cuartos de Final

