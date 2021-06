Breves: Deportivas

RG: MARTES PERFECTO La primera ronda de Roland Garros se cerró de gran forma para los tenistas argentinos: ayer ganaron los tres que restaban presentarse en este segundo Grand Slam del año. Diego Schwartzman recuperó buenas sensaciones y barrió sin inconvenientes al taiwanés Lu Yen-Hsun por 6-2, 6-2 y 6-3. El próximo rival del Peque será el esloveno Aljaz Bedene. En tanto, Facundo Bagnis le ganó 7-5, 6-3 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi y se aseguró volver al Top 100 del ranking mundial. En segunda ronda se medirá con el alemán Jean-Lennard Struff, quien sorprendió al ruso Andrey Rublev (7º favorito). Finalmente, Federico Coria venció al experimentado español Feliciano López por 6-3, 7-6 y 6-2 y ahora jugará ante el italiano Matteo Berrettini (9º sembrado). Durante la jornada de este martes también debutaron los dos mayores favoritos del certamen que se juega sobre el polvo de ladrillo parisino: Rafael Nadal y Novak Djokovic vencieron en sets corridos al australiano Alexei Popyrin y al estadounidense Tennys Sandgren La segunda ronda del cuadro masculino comenzará hoy y dos argentinos buscarán seguir avanzando: Federico Delbonis chocará con el español Pablo Andujar, mientras Guido Pella lo hará con el estadounidense Marcos Giron.



CETTO, A SAN LORENZO Mauro Cetto regresa a San Lorenzo, pero no como jugador: después de su experiencia en el Ciclón entre 2013 y 2016 (período en el que se coronó campeón de la Copa Libertadores), el Colo será ahora el nuevo Manager del elenco de Boedo. No será su primera experiencia en el cargo, dado que, entre 2017 y 2019, cumplió la función de director deportivo en Rosario Central, donde decidió la contratación de Edgardo Bauza y diagramó el plantel que se consagró campeón en la Copa Argentina 2018. Ahora, le tocará hacerse cargo de un proyecto, con la urgencia de definir primero a un nuevo entrenador del plantel profesional, sabiendo que el club busca concretar un fuerte recorte en el presupuesto. AMISTOSOS INTERNACIONALES Ayer se disputaron dos partidos amistosos entre selecciones europeas, camino a la Eurocopa 2021 que comenzará el viernes de la semana próxima: Croacia 1-1 Armenia y Polonia 1-1 Rusia. En tanto, hoy se jugarán otros cuatro encuentros de preparación: Países Bajos vs Escocia, Inglaterra vs Austria, Alemania vs Dinamarca y Francia vs Gales. BOLMARO Y LAPRO Esta semana comenzaron los playoffs de la Liga ACB de España. El lunes, Real Madrid aplastó a Herbalife Gran Canaria por 103-79 con un gran aporte de Nicolás Laprovittola, quien sumó 14 puntos y 6 asistencias. Por su parte, Barcelona superó 84-72 a Joventut de Badalona con 16 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes del cordobés Leandro Bolmaro, quien sigue teniendo minutos importantes en la rotación del conjunto catalán. AVANZAN LOS NETS Con su tridente de súper estrellas, Brooklyn Nets avanzó a las semifinales de la Conferencia Este al vencer 4-1 a Boston Celtics. En el quinto juego de la serie se impuso 123-109 con 34 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes de James Harden; 25 puntos de Kyrie Irving; y otros 24 de Kevin Durant. Su próximo rival será Milwaukee Bucks, que barrió a Miami Heat en primera ronda.

Breves: Deportivas

2 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar