Los servidores públicos acudieron a un domicilio en la calle Matheu ayer por la tarde. Aparentemente, el siniestro lo inició un niño jugando con un encendedor. Pasadas las 18:30 de ayer, dos dotaciones de bomberos acudieron a un domicilio de Matheu al 800 donde se había declarado un incendio. Aparentemente, el siniestro lo inició un niño quien, jugando con un encendedor, prendió fuego un colchón dentro de una de las habitaciones. Las llamas se expandieron rápidamente y a pesar de la labor de los Bomberos Voluntarios, las pérdidas fueron prácticamente totales. Sin embargo, no hubo que lamentar víctimas ni lesionados. En el lugar se presentaron una inusitada cantidad de curiosos, en su mayoría gitanos, dado que los moradores de la vivienda pertenecen a dicha comunidad. La aglomeración en la vereda, por momentos dificultó el libre tránsito de los servidores públicos quienes trabajaron arduamente para dominar las llamas y que no se propagasen a viviendas vecinas.

En el lugar se presentaron gran cantidad de curiosos que por momentos dificultaron el trabajo de los servidores públicos.

#Dato incendio de vivienda en Matheu al 800 esquina Sarmiento. Según trascendió el fuego inició en un colchón cuando un menor jugaba con un encendedor. No se registraron heridos. El fuego se extendió por toda la casa. Bomberos Voluntarios móviles 48 y 41. Comando zonas 1 y 3 pic.twitter.com/h3ktORaWuf — Daniel Trila (@dantrila) June 3, 2021

Se incendió en el Día del Bombero Voluntario

