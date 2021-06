» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. 3 de Junio de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA "Colectora Sur entre Perito Moreno y Vicente López y Planes, barrio San Felipe. Años reclamando mantenimiento, luz y limpieza sin respuesta alguna. Claro acá no viven ni transitan funcionarios; solo lo hacen trabajadores, recicladores urbanos y alumnos" escribe Lito.







RECLAMAN ILUMINACIÓN "Calle Modarelli, frente del C.I.C, hace varios meses no funciona la luz de la calle. Hay seis columnas con cuatro focos cada una, de la cual hay dos columnas sobre calle Formosa (oscuridad total más terrenos baldíos) que no funcionan" escribe Rocío.



