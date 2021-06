» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Estudio bonaerense:

Asimismo, revelan que tiene una efectividad del 84,7% para no producir muertes y del 87,6% para reducir internaciones. Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires determinó que la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus tiene una efectividad del 78,6% para evitar contagios, un 84,7% para no producir muertes y del 87,6% para reducir internaciones. "El presente estudio aporta datos muy relevantes que demuestran que una dosis de Sputnik-V se asocia con una disminución significativa del riesgo de contraer infección por SARS-COV-2, en la población mayor de 60 años", informó el Ministerio de Salud provincial. En este sentido, la cartera que conduce Daniel Gollan señaló que estos resultados apoyan la estrategia de diferir las segundas dosis, con la garantía de que estos porcentajes demuestren la capacidad de la vacuna para proteger a la población con el componente 1. "Fortalecer los esquemas de primeras dosis permite alcanzar un número mayor de personas vacunadas a corto plazo, con un beneficio individual y un efecto a nivel poblacional", explicó el comunicado emitido por el Ministerio. La investigación se realizó sobre un total de 186.581 personas de entre 60 y 79 años inmunizadas con la primera dosis durante la campaña de vacunación en los distintos partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo principal fue comparar la proporción de infecciones confirmadas, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en vacunados y no vacunados, luego de los 21 días y hasta los 40 días desde la fecha de inoculación o fecha de inicio de seguimiento. En el informe se incluyó a los bonaerenses vacunados entre diciembre de 2020 hasta marzo de 2021, que no habían recibido su segunda dosis de Sputnik-V y con al menos 40 días de seguimiento y se excluyó a quienes habían tenido Covid-19 antes de inocularse. El estudio fue realizado por el Ministerio a partir de las bases de datos de la página VacunatePBA, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y el Sistema de Gestión de Camas de la Provincia. El análisis se realizó en la población de entre 60 y 79 años por ser el grupo priorizado en la campaña debido a su mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, internaciones y muerte por COVID-19. La población de 80 años o mayor fue excluida dado que a la fecha de corte ya presentaba una cobertura de vacunación superior al 95%, lo que dejaba un número insuficiente de personas inscriptas no vacunadas para efectuar comparaciones, indicó el Ministerio. Del total de 186.581 personas estudiadas, 40.387 pertenecieron al grupo de inmunizados con el primer componente del inoculante mientras que 146.194correspondieron a los que todavía no se habían inmunizado con ninguna de las dos. Los resultados de este análisis, tienen relación directa con los datos oficiales publicados en Rusia que confirmaron la eficacia del 79,4% del primer componente de la vacuna Sputnik-V y que promovieron el desarrollo del esquema de una sola dosis registrada como Sputnik light. Las investigaciones realizadas en ensayos clínicos de fase 3 mostraron que la Sputnik-V tiene una eficacia del 91,4% con esquema completo de dos dosis, lo que convierte a este inoculante en el mayor inmunizador contra el coronavirus. Ahora, este estudio que aporta información sobre el efecto de la vacuna en la vida fuera de Rusia, fue enviado a una revista científica internacional para ser evaluado por pares para su publicación.

