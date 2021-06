A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para 2050, alrededor de 2.500 millones de personas vivirán con algún tipo de pérdida auditiva. Este año, la organización internacional emitió un informe sobre audición, en el que orienta a las naciones para que tomen medidas definitivas, proporcionando una dirección para identificar las mejores prácticas y ofreciendo recomendaciones básicas para intervenciones rentables. El Dr. Mario Zernotti, médico referente de MED-EL, Profesor de la Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Villa María en Otorrinolaringología, comentó que "existen 700 millones de personas que poseen una discapacidad auditiva y que necesitan algún tipo de equipamiento. En Argentina, aproximadamente, el 5% de nuestra población transita este tipo de discapacidad". El número de personas que viven con pérdidas de audición y enfermedades del oído sin tratar es cada vez mayor. El reporte de la OMS indica la importancia de la atención auditiva y del oído de manera temprana. Esto incluye, la prevención, el acceso a tratamientos, a profesionales médicos, educación y la concienciación social. Es que la pérdida auditiva no tratada, impacta directamente en la comunicación, el desarrollo del habla, del lenguaje, la educación, calidad de vida, el empleo, las relaciones y la cognición, de quien lo padece. En este mismo contexto, se reporta que el 60% de las pérdidas de audición en los niños pueden prevenirse con medidas específicas, como la mejora de la atención materna y la inmunización. La introducción de pruebas de audición para niños y adultos es una prioridad clave para la identificación temprana de las enfermedades del oído y la pérdida auditiva. Con respecto a esto, Zernotti advierte que "en la Argentina solamente existen normativas sobre estudios a realizar en recién nacidos y, en algunas provincias, en niños pequeños. Los adolescentes, adultos y adultos mayores no se encuentran incluidos en las legislaciones". Por otro lado, para las personas que necesitan intervención y rehabilitación auditiva, el acceso a la cirugía, a los dispositivos de asistencia o la tecnología auditiva de alta calidad desempeñan un papel muy importante. Sin embargo, hay un bajo porcentaje de gente en todo el mundo que utiliza un audífono, a pesar de que pueden beneficiarse de ellos. La cifra de implantes cocleares es aún más baja. Para solucionar esto, en el informe se reconoce que las tecnologías auditivas, como los implantes cocleares, audífonos o dispositivos de conducción ósea, son eficaces y rentables. Estrategia H.E.A.R.I.N.G. Un elemento central del Informe es la aplicación de los principios de intervención de H.E.A.R.I.N.G. para la atención del oído y la audición, en los planes nacionales de salud pública. Esto se basa en: - La detección e intervención en materia de audición: proporcionar una detección sistemática a lo largo de la vida para la detección precoz de la pérdida de audición. - Prevención y gestión de las enfermedades del oído: facilitar personal capacitado para ofrecer buenas prácticas, tratamiento e intervenciones quirúrgicas. - Acceso a las tecnologías - incluyendo audífonos, implantes cocleares y dispositivos de ayuda. - Servicios de rehabilitación: multidisciplinares y adecuados a la edad. - Mejora de la comunicación: con acceso a servicios con signos y subtítulos. - Reducción del ruido: mediante prácticas auditivas personales y profesionales seguras. - Mayor compromiso de la comunidad, ya que las organizaciones multisectoriales trabajan juntas para sensibilizar y abordar la hipoacusia. El profesional de MED-EL advierte: "Para evitar un estallido en los próximos 30 años, habría que establecer chequeos periódicos, generar mucha conciencia y realizar un entrenamiento en los médicos generalistas. De esta forma se podrá detectar a tiempo y equipar al paciente". ¿Qué objetivos se proponen? Se identifican tres indicadores y objetivos ambiciosos pero realistas para el éxito en todo el mundo: - Aumento de los 20% en la cobertura de los servicios de cribado o screening auditivo para recién nacidos. - Aumento del 20% de la cobertura efectiva de los adultos con pérdida de audición que utilizan tecnología auditiva (es decir, audífonos e implantes). - Reducción del 20% de las enfermedades crónicas del oído y de la pérdida de audición no atendida en niños de 5 a 9 años. "Estamos muy lejos de llegar a los objetivos que se plantean. Si concientizamos, prevenimos y actuamos antes de tiempo, por ejemplo, usando sordinas o protectores auditivos, podemos anticipar muchas cuestiones a futuro. Por eso es tan importante lo que propone la OMS de establecer un screening universal a las otras poblaciones que, aún, no se incluyen en las legislaciones" concluye el Médico Especialista en Otorrinolaringología de MED-EL, Mario Zernotti.



