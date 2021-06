» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. El Colegio Armonía fue reconocido por su modelo pedagógico innovador







"Esta distinción confirma nuestros esfuerzos desarrollo de un nuevo paradigma educativo, en el que buscamos una nueva forma de relacionar a los alumnos con el conocimiento, el espacio de aprendizaje y, como consecuencia, una nueva forma de trabajo de todo el equipo que conforma nuestra institución", señaló Nora Taret, directora general del establecimiento. La Unidad Académica Armonía recibió el reconocimiento de "Modelo Innovador" a su proyecto pedagógico. Esta distinción fue otorgada luego de elevar el proyecto a la Dirección Oficial de Gestión Privada del Ministerio de Educación bonaerense y que se realizaran registros de todas las experiencias educativas junto con la Inspección correspondiente, que concluyó en un Acta de Valorización Positiva. "Esta reconocimiento confirma nuestros esfuerzos en el desarrollo de un nuevo paradigma educativo, en el que buscamos una nueva forma de relacionar a los alumnos con el conocimiento, el espacio de aprendizaje y, como consecuencia, una nueva forma de trabajo de todo el equipo que conforma nuestra institución", señaló Nora Taret, directora general del establecimiento educativo de Vicente López y Ameghino. El modelo pedagógico que viene desarrollando la Unidad Académica Armonía ha tenido continuidad y se ha ido profundizando a lo largo del tiempo, con la idea de "fortalecer al niño como sujeto de derecho, interpretando su diversidad de lenguajes, sus maneras deferentes de pensar sentir y de vincularse, como estrategias para una manera deferentes de aprender y una manera diferente de enseñar. Esta pedagogía está basada en la escucha, entendida no solamente cómo recibir estímulos auditivos, sino de entender al niño en su diversidad de lenguajes", señaló Taret. MODELO PROPIO Inspirados en el modelo pedagógico "Reggio Emilia", de Italia; en el "Proyecto Zero" de Harvard, EE.UU., y en la corriente pedagógica asociada al Constructivismo, los docentes del Armonía posicionan al niño en centro del aprendizaje, habilitando un rol de "creador e investigador", donde el educador acompaña, habilita, facilita, y colabora "en un diálogo constante con el alumno para que descubra el conocimiento, para luego completar aquellos aspectos que requieren de la intervención pedagógica específica según el nivel de abstracción o de complejidad de los conocimientos que adquiere". Para poder implantar estas nuevas metodologías de trabajo y generar una propia como lo es la del Modelo Educativo Armonía, el espacio físico es también educador: la arquitectura del colegio también es determinante. Los grupos de trabajo se desenvuelven tanto en el aula como fuera de ella, los espacios abiertos e incluso en los pasillos. Todos espacios pensados específicamente para despertar el interés y la motivación sobre determinadas áreas del conocimiento. BUENOS CIUDADANOS "Los espacios del colegio Armonía están pensados para que el alumno al tomar contacto con los recursos didácticos despierte en él habilidades y competencias para resolver problemas y consignas específicas a partir de la búsqueda de la información, tenga habilidades en tecnología para poder discernir qué información es relevante y de calidad. Por eso el idioma juega un papel preponderante, y estamos desarrollando el bilingüismo tempranamente, a partir de la Sala de 2 años, de una manera maternal y natural que se va a profundizando a lo largo de todo el proceso educativo hasta completar el nivel secundario con altos estándares de conversación e interpretación, para que los chicos puedan además de aprender dentro de la diversidad de espacios y ambientaciones del colegio, se desenvuelvan entre ellos en idioma extranjero, con sus docentes, y con niños de otras partes del mundo a partir de proyectos especiales que el colegio les provee", agregó Taret. Este modelo pedagógico se desarrolló a partir de la capacitación del personal docente con profesionales externos, incluyendo formación para el equipo directivo, y una elaboración de recursos y herramientas específicas de planificación y seguimiento. "Todo este proceso ha sido muy bien interpretado por nuestro Coordinador Pedagógico para la Innovación Educativa, Marcelo Sansone, por todos los actores de nuestra comunidad educativa, y también ha sido acompañado de muy buen grado por las autoridades de Inspección de gestión privada. Y lo fundamental, es que sostenemos en el tiempo altos niveles de aprendizaje de parte de los chicos. El foco pasa por cómo nos sentimos en el colegio, lo cual es muy importante. Por eso también ofrecemos una batería de actividades complementarias de manera que el alumno se sienta con ganas de estar muchas horas en la escuela, sonría, se divierta, e incluso aprenda de sus propios errores. Así, formamos un alumno que no sólo acumula y repite conocimientos. Hablamos de chicas y chicos desenvueltos, que saben expresar sus ideas, que son empáticos, solidarios… en definitiva, buscamos formar buenos ciudadanos", concluyó.



"Sostenemos en el tiempo altos niveles de aprendizaje de parte de los chicos", señaló Taret (FOTO ARCHIVO).



