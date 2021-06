Efemérides del día de la fecha, 3 de Junio

P U B L I C



DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO Establecido a través de la Ley Nº 24.561 en el año 1995, en este día se conmemora el nacimiento del Manuel Belgrano, descendiente de inmigrantes italianos, en el 1770 en Buenos Aires: "Manuel Belgrano es un símbolo de la inmigración italiana y de su extraordinaria contribución en la edificación de la Nación Argentina. Él representa la relación especial que hoy une nuestros pueblos y nuestras instituciones" expresó el embajador italiano Giuseppe Manzo. La inmigración italiana fue una de las más importantes; el primer Censo Nacional, llevado a cabo en el año 1869, reveló que 71.442 italianos vivían en el país. Dicha cifra aumentó exponencialmente llegando a 492.676 en el año 1895 y 928.860 en el año 1914. De acuerdo a los datos del Censo Nacional 2010, 147.499 habitantes eran italianos.



FALLECE VIRGINIA LUQUE Violeta Mabel Domínguez nació el 4 de octubre del año 1927 en Buenos Aires. Conocida como "La estrella de Buenos Aires", Luque inició su carrera artística desde temprana edad, en la obra "16 años", en el Teatro Liceo. A los 15 años hizo teatro con la Compañía Española de Comedia de Josefina Díaz y Manuel Collado y, al año siguiente, debutó en la gran pantalla interpretando a Rosarito en la película "La guerra la gano yo" (1943). Con el correr de los años, afianzó su carrera actoral destacándose en las películas "El hombre del sábado" (1947), "Un tropezón cualquiera da en la vida" (1949), "La historia del tango" (1949), "La vida color de rosa" (1951) y "Sangre y acero" (1956): "Me gusta definirme como una actriz que canta. Nunca he dejado de lado a la actriz que fui en un comienzo, por eso para mí los personajes de las canciones son siempre diferentes". Por otra parte, estudió canto con Julián Viñas y, gracias a Azucena Maizani, se dedicó al tango: "Pero en una audición la conocí a Azucena Maizani. Yo estaba ensayando esa melange que me gustaba hacer. Hasta que Azucena me preguntó: ´Muchacha... ¿por qué cantás de todo?´ Yo era bastante atrevida y le dije: ´¡Si el maestro de todos nosotros, Gardel, canta de todo!´ Nada, ella me ordenó: ¡Cantá tango!" En televisión actuó en "Tropicana Club", "Grandes Valores del Tango", "La familia Gesa se divierte", "Libertad condicionada" y "El show de Antonio Prieto". Falleció en el año 2014 en Buenos Aires.



SE LANZA "ROYALS" Un día como hoy en el año 2013, "Lorde" lanzaba el sencillo "Royals". Perteneciente al álbum "Pure Heroine" (2013) y compuesta por la cantante neozelandesa junto a Joel Little, la canción está inspirada en su fascinación por la realeza y se "burla" del lujo excesivo: "Cuando escribí ´Royals´ estaba escuchando mucho rap y Lana Del Rey, porque ella está obviamente muy influenciada por el hip-hop, pero todas esas referencias al alcohol costoso, hermosas prendas y hermosos carros, pensé ´esto es muy opulento, pero también son tonterías´".



Efemérides del día de la fecha, 3 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar