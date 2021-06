» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Pejerreyes; explotó el Guazú y el Bravo

Por Luis María Bruno







Estamos en condiciones de decir que el pejerrey ingresó por el Paraná Bravo y el Paraná Guazú firme y acardumado. En nuestro relevamiento de esta semana encontramos que el pejerrey ingresó en muy buenas cantidades y de diversos portes. Si hablamos de lo que tiene que ver con el Paraná Guazú se lo puede encontrar desde los muelles con buenas respuestas. Uno de los que está dando muy buen rinde es el muelle del Camping Recreo Keidel sobre el Paraná Guazú y Pasaje Talavera, con un muelle prácticamente nuevo de doscientos metros para recorrer y caminar en busca del pejerrey, aquí el Talavera justamente hace la curva y se une con el Guazú siendo un sector más bien playo, haciendo de este un sector muy rendidor y efectivo más a la hora de soplar viento sudeste. En lo que a pesca embarcada se refiere son varios los puntos en donde esta semana se realizaron excelentes jornadas de pesca, aguas abajo en la zona del Paraná Bravo se los encontró en el juncal largo que da inicio en la boca del Guazú hasta el Arroyo Las Piedras. Siendo el sector más rendidor el que va desde el Alférez Nelson Page hasta el Arroyo Las Piedras aguas abajo a mano izquierda, también se encontraron buenas respuestas sobre la margen derecha en zona playa y de juncales de la Isla Volcán hasta la altura del Río Gutiérrez, así como también sobre margen izquierda derivando con la embarcación trescientos metros antes del Gutiérrez y retomando para copiar la gareteada. Sobre el Guazú esta semana también fueron varios los puntos donde pudimos encontrar a los pejerreyes de embarcado. En primer lugar se dieron lindas capturas saliendo del Talavera hacia el Guazú sobre la costa de provincia de Buenos Aires pasando la Asociación Argentina de Pesca. Ahí se concentró un cardumen importante donde la posibilidad de poca navegación y buena pesca fue aprovechada por muchos. Siempre hay quien prefiere realizar esta pesca estando fondeado en el lugar, aunque esto complique un poco a los que prefieren realizar esta pesca a la deriva o gareteando el lugar si los vientos lo permiten. Otro sector que rindió muy bien entre semana fue la zona de los muelles de los pantanos hasta la boca con el Doradito. El día lunes de esta semana, la vedette fue dentro del Doradito y el Brasilero donde se realizaron excelentes capturas, registrándose varias que promediaron o pasaron el kilo de peso. Muchos de los buenos resultados fueron obtenidos con encarnes realizados con mojarras más bien grandes. El día martes, por nuestra parte, encontramos al pejerrey en las inmediaciones de la boya 167 antes de llegar a la boca de la laguna, donde comenzábamos a garetear pegado a los juncales en una profundidad de un metro de agua y el viento nos sacaba hacia la costa contraria. En la mayoría de los casos se nos daban pejerreyes de portes más chicos pegados a los juncales y a medida que salíamos río afuera los portes se incrementaban de tal forma que pudimos dar con un ejemplar de 49 centímetros y 890 gramos. Este sector de pesca nos regaló también la posibilidad de varios y repetidos dobletes en nuestras pejerreyeras, lo que formará parte de nuestra nota de la próxima semana y programa televisivo. Otro sector que rindió bien esta semana fue el juncal largo del Guazú, aguas abajo del muelle del Helgue, lamentablemente por nuestra parte no pudimos probar en esta zona, dado que el viento del sector noreste nos llevaba la embarcación adentro de los juncales, pero tenemos conocimiento de que también estuvo dando buenos resultados. En cuanto al agua se limpió bastante, es decir decantó mucho el barro que tenía en suspensión y también bajó mucho la temperatura que tenía, aunque continúa muy baja. En cuanto a las profundidades de las brazoladas sabemos que esto es muy variable y es de acuerdo al estado del agua y de los vientos. Para nosotros en líneas generales el día martes con un viento noreste de mediana intensidad y con algunas ráfagas fuertes de viento, la mayoría de las capturas se nos dieron en brazoladas de entre los ocho y quince centímetros, realizando encarnes con mojarras vivas de muy buena calidad y cantidad en cada porción como lo son las mojarras de Carnadas El Toro de ruta provincial Nº6 y Calixto Dellepiane en Campana. Pasado el mediodía donde el viento se cortó y se nos planchó el río bajamos algunas brazoladas hasta los treinta centímetros para continuar encontrando el pique de pejerreyes. Como de costumbre utilizamos cañas telescópicas de hasta los cuatro metros y boyas del tipo Ping Pong de color negro y chupetonas en líneas del tipo fijas y tramposas, reeles frontales y del tipo huevito cargado con multifilamento. Finalmente entonces estamos en condiciones de afirmar que el pejerrey ya está en el Guazú y el Bravo en esta temporada 2021, tanto de muelles como de embarcado. Una nueva oportunidad para encontrarnos caña en mano con los flecha de plata después de haber perdido la temporada 2020. En otro orden de cosas comprobamos lo buena que se encuentra también la pesca variada en la zona, ya que nos encontramos con un grupo de seguidores de nuestro programa que habían obtenido de embarcado unas excelentes capturas de muy lindos bagres amarillos y pati sobre el Guazú, cosa que también comprobamos sobre el Pasaje Talavera esta semana. Por su parte el amigo y colaborador Emir Ricciardi me comenta su relevamiento semanal de pesca en los espigones de Ensenada y Berisso: "Después de nueve días de aislamiento por motivos de la Pandemia volvimos el día lunes 31 de mayo a nuestra actividad en los diferentes espigones de nuestra querida región. Con la temperatura del agua ya en 14 grados estuvimos relevando los espigones del Club Universitario en donde notamos que la especie Pejerrey sigue bastante refugiada abajo, cerca de la orilla y bastante dispersa. Se extrajeron Pejerreyes en su modalidad de fondo con líneas de dos y tres anzuelos, brazoladas largas encarnando con mojarra viva o salada y también a media agua con línea paternóster. La calidad de las especies extraídas en su mayoría de mediana calidad. En cuanto a la pesca de flote fue bastante mala con muy pocas piezas comiendo al garete y muy lejos de los espigones, la calidad de las mismas era muy baja. En cuanto a los espigones del Club Río de la Plata y Municipalizado la pesca se generó de igual manera predominando la pesca de fondo con piezas medianas y chicas encarnando con mojarra o panzón, a flote relativamente mala, salieron algunos bagres amarillos y nada más en su modalidad de fondo. En cuanto a Berisso solo se estuvo pescando en las propias playas Municipal y Palo Blanco en su modalidad de fondo e incluso también con wader. Lo mismo aconteció con la pesca de murallón en la región de Ensenada como Carmelita, Boca Cerrada, etc. En su modalidad de fondo con líneas de uno o dos anzuelos brazoladas bien largas, piezas medianas y chicas encarnando con mojarra". En nuestro programa televisivo Nº 882 de esta semana, te mostramos la segunda parte de la pesca realizada en la laguna de Gómez en Junín (B) con excelentes capturas de pejerreyes, en compañía de Jorge y Pablo Robson y nuestro guía referente y amigo Rubén Bracco, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Pejerrey de 49 cm y 890 gramos capturado este martes en el Guazú.



Semanario del Pescador:

Pejerreyes; explotó el Guazú y el Bravo

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar