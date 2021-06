» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Eliminatorias:

Juegan desde las 21.00 en el estadio Madre de Ciudades . Con la intención de ratificar su buen arranque en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, la Selección Argentina enfrentará esta noche a Chile desde las 21.00 horas en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Después que se postergará la quinta y sexta fecha, el encuentro corresponde a la séptima jornada, que tendrá otros tres duelos hoy: Bolivia vs Venezuela (17.00), Uruguay vs Paraguay (19.00) y Perú vs Colombia (23.00). Mañana completan Brasil vs Ecuador (21.30). Para recibir a La Roja, el entrenador Lionel Scaloni confirmó la siguiente alineación: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Lucas Ocampos, Lionel Messi, Ángel Di María; y Lautaro Martínez. Por protocolo Covid-19 no pudieron viajar Franco Armani, Gonzalo Montiel y Sergio Agüero; por suspensión estará ausente Nicolás Otamendi; y por cuestiones físicas son bajas Lucas Alario, Joaquín Correa y Nicolás González. Por su parte, Chile llegó a Santiago del Estero con el escándalo que se produjo por el positivo de coronavirus de Arturo Vidal, quien habría incumplido las normas de cuidado establecidas. Con esta baja clave, el técnico Martín Lasarte dispondría la siguiente formación: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aranguiz, Erick Pulgar, Pablo Galdames o Tomás Alarcón, Luis Jiménez; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Hasta el momento, Argentina suma 10 puntos, producto de 3 victorias y un empate. Por ello ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Brasil (12). En tanto, Chile acumula 4 unidades (1-1-2) y se ubica en la sexta posición junto a Colombia, próximo rival del combinado dirigido por Lionel Scaloni (el martes en Barranquilla).



