» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 03/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

3 de Junio de 2021







SARMIENTO CAMPEÓN Sarmiento de Junín dio la sorpresa y gritó campeón en el Torneo de Reserva de la Liga Profesional después de vencer 2-1 a Boca Juniors. La final se disputó en cancha de Banfield y no tuvo presencia campanense, dado que ni Pedro Velurtas ni Lisandro Mercuri fueron de la partida en el Xeneize.



CAMINO A LA EUROCOPA De cara a la Eurocopa que comenzará el próximo viernes, ayer se disputaron cuatro amistosos entre selecciones europeas: Países Bajos 2-2 Escocia, Inglaterra 1-0 Austria, Alemania 1-1 Dinamarca y Francia 3-0 Gales. Hoy se medirán: Ucrania vs Irlanda del Norte y Bélgica vs Grecia. ANCELOTTI PRESENTADO Después del alejamiento de Zinedine Zidane, Real Madrid presentó ayer a su sucesor: Carlo Ancelotti fue el elegido. De esta manera, el italiano vuelve al Merengue, equipo al que dirigió en el período 2013-15 y con el que ganó cuatro títulos: el Mundial de Clubes 2014, la Champions League 2013/14, la Copa del Rey 2013/14 y la Supercopa Europea 2014. Entre aquel ciclo y éste que comienza, Ancelotti dirigió al Bayern Munich, al Napoli y, últimamente, al Everton. AVANZA DELBONIS Luego de batallar durante cinco sets, Federico Delbonis accedió por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros tras doblegar ayer al español Pablo Andújar por 4-6, 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2. Su próxima rival será el díscolo italiano Fabio Fognini. En cambio, Guido Pella no aprovechó sus oportunidades en el primer set ante el estadounidense Marcos Giron, se desmoronó y lo terminó pagando con la eliminación (7-6, 6-1, 6-7 y 6-4) en un partido accesible. Hoy, otros tres argentinos buscarán instalarse en la tercera ronda del Grand Slam parisino: Diego Schwartzman juega ante el esloveno Aljaz Bedene; Facundo Bagnis ante el alemán Jan-Lennard Struff; y Federico Coria ante el italiano Matteo Berrettini. DENVER, POR LA CLASIFICACIÓN Esta noche, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo buscarán el boleto a las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA cuando visiten a Portland Trail Blazers (serie 3-2). En el quinto juego, como locales, se impusieron 147-140 en doble tiempo suplementario, con un flojo aporte del argentino (3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias) y a pesar de la descomunal actuación de Damian Lillard (55 puntos).

Breves: Fútbol

3 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar